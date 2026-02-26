Νικολάς Μαδούρο: Δεν μπορεί να καλύψει τα νομικά του έξοδα λόγω Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα της υπεράσπισής του στην ομοσπονδιακή ποινική υπόθεση που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τη νομική του εκπροσώπηση.

Σε επιστολή προς το δικαστήριο, ο συνήγορός του, Μπάρι Πόλακ, αναφέρει ότι ενδέχεται να ζητήσει την παρέμβαση του δικαστή, υποστηρίζοντας πως αν δεν αλλάξει στάση η αμερικανική κυβέρνηση, παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πελάτη του σε νομική υπεράσπιση, όπως προβλέπεται από την Έκτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Nicolás Maduro can’t pay for his legal defense in the federal criminal case against him because the Trump administration won’t allow the Venezuelan government to fund his representation, according to a court filing from Maduro’s lawyer.https://t.co/z9nNxv65kq — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 25, 2026

Νικολάς Μαδούρο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν στις αρχές Ιανουαρίου σε στρατιωτική επιχείρηση αργά τη νύχτα και μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ.

Αντιμετωπίζουν κατηγορίες από την εισαγγελία του Μανχάταν για συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ο Μαδούρο κατηγορείται επιπλέον για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας. Και οι δύο έχουν δηλώσει αθώοι.

Σύμφωνα με την επιστολή, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών είχε αρχικά εκδώσει στις 9 Ιανουαρίου ειδικές άδειες που επέτρεπαν στη Βενεζουέλα να καλύψει τα νομικά τους έξοδα. Ωστόσο, λιγότερο από τρεις ώρες αργότερα, η άδεια του Μαδούρο τροποποιήθηκε, αφαιρώντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το κράτος της Βενεζουέλας. Η άδεια της Φλόρες δεν τροποποιήθηκε.

Ο Μαδούρο κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Υόρκης εν αναμονή της δίκης του και αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 17 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από Politico

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βενεζουέλα: Ζήτησε την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μοντέλο της AI για να συλλάβουν τον Μαδούρο