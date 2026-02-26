Η ξηροφθαλμία μπορεί να υποδηλώνει κάτι σοβαρότερο από έναν απλό ερεθισμό των ματιών

Όταν είναι συχνή, η ξηροφθαλμία μπορεί να υποδηλώνει κάτι περισσότερο από έναν απλό ερεθισμό και ενδέχεται να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι αυτοάνοσου νοσήματος.

Το σύμπτωμα αυτό έχει συσχετιστεί με το Σύνδρομο Sjögren, μια χρόνια αυτοάνοση πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα «επιτίθεται» στους δακρυϊκούς και σιελογόνους αδένες, προκαλώντας φλεγμονή που οδηγεί σε ξηροφθαλμία και ξηροστομία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ Αλλεργίες και οθόνες ταλαιπωρούν τα μάτια μας

Μελέτη σε 67.264 ασθενείς στην Ταϊβάν με αυτοάνοσα νοσήματα έδειξε ότι η ξηροφθαλμία (Dry Eye Disease – DED) προηγήθηκε της διάγνωσης του αυτοάνοσου κατά περίπου τρία χρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο Σύνδρομο Sjögren, το ποσοστό διάγνωσης μετά την εμφάνιση DED ξεπέρασε το 80%, ενώ σε εννέα ακόμη αυτοάνοσα νοσήματα, τα ποσοστά ξεπερνούσαν σταθερά το 20%, με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα να καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό (39,3%), ενώ η νόσος Crohn το χαμηλότερο (23,0%).

Η DED προσφέρει ένα σημαντικό «παράθυρο ευκαιρίας» για τους γιατρούς, ώστε να προχωρούν σε έγκαιρη κλινική διερεύνηση πιθανών υποκείμενων αυτοάνοσων παθήσεων και να σχεδιάσουν αποτελεσματικές θεραπείες.

Εστίαση στα πρώιμα σημάδια

Με κάθε βλεφαρισμό, τα δάκρυα απλώνονται στην επιφάνεια του ματιού, σχηματίζοντας ένα λεπτό στρώμα που διατηρεί την όραση καθαρή. Όταν όμως δεν παράγονται επαρκή δάκρυα ή όταν το δακρυϊκό φιλμ καθίσταται ασταθές, η επιφάνεια του ματιού ξηραίνεται, προκαλώντας ξηροφθαλμία.

Η πάθηση είναι αρκετά συχνή, επηρεάζοντας περίπου έναν στους 11 ανθρώπους παγκοσμίως. Στην Ταϊβάν, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 5% και 40% στους ενήλικες άνω των 40 ετών.

Προηγούμενες έρευνες δεν διέθεταν επαρκή μεγάλα και λεπτομερή δεδομένα για να αποσαφηνίσουν τη συχνότητα και τα χαρακτηριστικά της DED σε διαφορετικά αυτοάνοσα νοσήματα. Η αναγνώριση μοτίβων που είναι ειδικά για κάθε νόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη διαχείρισή της.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την Εθνική Βάση Δεδομένων Έρευνας Ασφάλισης Υγείας της Ταϊβάν για την περίοδο 2008–2021. Εστίασαν σε 10 κύρια αυτοάνοσα νοσήματα και συνέκριναν:

τη συχνότητα εμφάνισης της DED σε κάθε νόσο,

την ηλικία διάγνωσης,

και την εξέλιξη σε σοβαρότερες οφθαλμικές επιπλοκές.

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης ξηροφθαλμίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του αυτοάνοσου νοσήματος. Στο Σύνδρομο Sjögren η συχνότητα έφτανε το 81%, ενώ στον λύκο ήταν 38,13% και στη συστηματική σκλήρυνση 34,62%. Παράλληλα, τα άτομα με DED διαγνώστηκαν με αυτοάνοσο σε μεγαλύτερη ηλικία σε σύγκριση με όσους δεν είχαν DED.

Τα δεδομένα ανέδειξαν επίσης σαφή διαφορά μεταξύ των φύλων: οι γυναίκες είχαν υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης ξηροφθαλμίας σε όλα τα νοσήματα που εξετάστηκαν.

Πέρα από πρώιμος δείκτης, η DED που σχετίζεται με αυτοάνοσα νοσήματα συνοδεύεται συνήθως από πιο σοβαρή φλεγμονή και έντονα συμπτώματα. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως κερατίτιδα (φλεγμονή του κερατοειδούς) και έλκη κερατοειδούς.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και προληπτικής αντιμετώπισης της DED, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόνιμης βλάβης της όρασης.

Η ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από την ξηροφθαλμία ως πιθανό πρώιμο προειδοποιητικό σύμπτωμα μπορεί να οδηγήσει περισσότερους ασθενείς σε έγκαιρο ιατρικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης ενός υποκείμενου αυτοάνοσου νοσήματος ή, εφόσον αυτό αποκλειστεί, της σωστής και στοχευμένης αντιμετώπισης της ίδιας της νόσου ξηροφθαλμίας (DED).

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό JAMA Network Open.