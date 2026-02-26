Χαλκιδική: Ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν σε σακούλες

Την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκάλεσε η εύρεση σορού σε αποσύνθεση στη Χαλκιδική, μέσα σε σακούλες στην περιοχή του Γλαρόκαβου.

Πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης για το συμβάν στη Χαλκιδική, διευκρινίζουν πως εργαζόμενοι του δήμου, οι οποίοι έκαναν εργασίες καθαρισμού σε αγροτοδασική έκταση της περιοχής, εντόπισαν σακούλα με ανθρώπινα μέλη.

Το Mega μετέδωσε πως τα ανθρώπινα μέλη ανήκουν σε μία γυναίκα, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής. Από την πρώτη εικόνα, προκύπτει πως οι σακούλες με τα ανθρώπινα μέλη βρίσκονται καιρό στο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί κλίνουν στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών να αναλαμβάνει τις σχετικές έρευνες για τη «διαλεύκανση» του συμβάντος.

Με πληροφορίες από Thestival