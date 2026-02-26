Πώς έγινε η δολιοφθορά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα μετά την καταγγελία

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για το περιστατικό δολιοφθοράς που καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το Πλατύ, στην Ημαθία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΛΑΣ για την υπόθεση ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί και πραγματοποιούν έρευνες στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Πώς έγινε η δολιοφθορά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Υπενθυμίζεται πως δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια.

«Ήθελαν νέα Τέμπη», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως φαίνεται δεν έχουν πάρει κάτι οι δράστες οι οποίοι προκάλεσαν τις φθορές στην τηλεδιοίκηση, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται στο Πλατύ Ημαθίας.

Στο σημείο, βρέθηκαν συνεργεία φωτοσήμανσης του ΟΣΕ από τη Λάρισα, καθώς η τηλεδιοίκηση βρίσκεται εκεί.

Οι δράστες χθες το βράδυ ήρθαν στο σημείο, έκοψαν τα καλώδια τα οποία βρίσκονται μέσα σε μία μεταλλική ράγα και είναι και πακτωμένα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής του άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Το γεγονός έγινε αντιληπτό, διότι υπάρχουν περισσότερα από τρία σημεία που έχουν προκαλέσει τις φθορές και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φωτοσήμανση από το Πλατύ Ημαθίας μέχρι και το φωτόσημο, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το Αιγίνιο Πιερίας, μια απόσταση 10 χιλιομέτρων όπου δεν υπάρχει φωτοσήμανση.

Με πληροφορίες από thestival.gr και ΕΡΤ