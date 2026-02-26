Εντοπίστηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα.

Η 16χρονη που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, όπως έγινε γνωστό από την εκπομπή Live News του Mega, εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στα χέρια των γερμανικών Αρχών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο, είναι καλά στην υγεία της, ενώ έχει ειδοποιηθεί ήδη και η ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, θα παραμείνει σε δομή για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την υπόθεσή της.

Υπενθυμίζεται πως η 16χρονη εξαφανίστηκε στα μέσα Ιανουαρίου από το σπίτι της και κατάφερε να φτάσει στη Γερμανία, αφού πέρασε πρώτα από την Αθήνα και πιο συγκεκριμένα από περιοχές όπως Ζωγράφου και Ομόνοια, ενώ χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένες εφαρμογές για τις επικοινωνίες της.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, έφυγε από την Ελλάδα με πτήση στις 8 Ιανουαρίου, και η εξαφάνισή της δηλώθηκε περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες οι γερμανικές αρχές εντόπισαν το κινητό της στο Βερολίνο, αλλά δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αν ήταν η ίδια που το χρησιμοποιούσε.

Το τελευταίο στίγμα καταγράφηκε στις 9 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια η παρακολούθηση σταμάτησε, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν πρόκειται για αρπαγή.