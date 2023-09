Κριμαία: Oυκρανική πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου

Τουλάχιστον ένας στρατιώτης σκοτώθηκε κατά την ουκρανική πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη χερσόνησο της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πέντε ουκρανικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο τη Σεβαστούπολη, όπου βρίσκεται και το αρχηγείο.

Moscow-appointed authorities in occupied Crimea say a Ukrainian missile struck the headquarters of Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol, marking the latest in a series of ever-increasing attacks targeting the Russian military on the peninsula. Heavy damage and smoke visible. pic.twitter.com/Q7psc7rA6M