Κόσοβο: «Δεκάδες ένοπλοι έχουν περικυκλωθεί από την αστυνομία σε μοναστήρι»

Περίπου 30 ένοπλοι άνδρες έχουν ταμπουρωθεί σε μοναστήρι και είναι περικυκλωμένοι από την αστυνομία στο βόρειο Κόσοβο, ανακοίνωσε ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι.

«Υπάρχουν τουλάχιστον 30 επαγγελματίες ένοπλοι στρατιώτες ή αστυνομικοί που αυτή τη στιγμή είναι περικυκλωμένοι από τις αστυνομικές δυνάμεις μας και τους καλώ να παραδοθούν», είπε ο πρωθυπουργός του Κοσόβου μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Πρίστινα. Έδειξε επίσης φωτογραφίες ενόπλων στην αυλή ενός μοναστηριού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή νωρίς σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ένας Κοσοβάρος αστυνομικός και ακόμη ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς νωρίς σήμερα το πρωί

«Οι επιτιθέμενοι είναι επαγγελματίες που φορούν μάσκες και είναι βαριά οπλισμένοι», ανέφερε ο Κούρτι σε ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.

These are the photos of the group of over 30 people who allegedly attacked the Kosovo police today in the north.



The photos show masked, uniformed people and cars without license plates.



Their publication was made by the #PM Kurti in press conference pic.twitter.com/4ECGscXKzQ