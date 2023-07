Κόσοβο: Άγριος καβγάς στο κοινοβούλιο - Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια

Χάος επικράτησε στο κοινοβούλιο του Κοσόβου, όπου ο πρωθυπουργός Κούρτι δέχτηκε επίθεση από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Στο Κοσσυφοπέδιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του κοινοβουλίου στην οποία ο πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι έκανε αναφορά για την κατάσταση στο βόρειο τμήμα της χώρας, η ομιλία διεκόπη από ρίψη αντικειμένων και νερού εναντίον του. Στη συνέχεια χρειάστηκε να επέμβει η ασφάλεια.

Αναλυτικότερα, επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στη Βουλή του Κοσόβου κατά τη διάρκεια συζήτησης για την κατάσταση στους τέσσερις σερβικούς δήμους στον βορρά. Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι βρισκόταν στο βήμα και αναφερόταν στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αποκλιμάκωση της έντασης, μία βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κόλλησε στο αναλόγιο φωτογραφία που τον απεικονίζει να έχει μεγάλη μύτη σαν τον Πινόκιο. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μπεσνίκ Μπισλίμι σηκώθηκε από τα κυβερνητικά έδρανα, ξεκόλλησε τη φωτογραφία και την έσκισε επιδεικτικά.

Έτερος βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος πλησίασε τον Άλμπιν Κούρτι κρατώντας ένα μπουκάλι με νερό και τον κατάβρεξε. Ο Μπισλίμι αντιδρώντας εκσφενδόνισε ένα γυάλινο μπουκάλι που πέτυχε στο κεφάλι τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος. Ακολούθησε γενική σύρραξη ανάμεσα στους βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης με σπρωξίματα και γροθιές μέχρι που επενέβη η φρουρά της Βουλής.

Η αντιπολίτευση εδώ και έναν μήνα ζητάει την παραίτηση της κυβέρνησης Κούρτι και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου κατηγορείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι με τον χειρισμό της κρίσης στο βόρειο Κόσοβο προκάλεσε ένταση στις σχέσεις με τους δυτικούς συμμάχους και κυρίως με τις ΗΠΑ.

Οι αντιδράσεις κατά του Κούρτι εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν μαγνητοσκοπημένες συνομιλίες της αντιπροέδρου του κυβερνητικού κόμματος «Αυτοδιάθεση» Μιμόζα Κουσάρι-Λίλιε με τον αντιπρόεδρο της «Σερβικής Λίστας» Σλάβκο Σίμιτς.

Στις συνομιλίες αυτές γίνονται συνεννοήσεις, στην ουσία ένα παζάρεμα με ανταλλάγματα, για να υπερψηφίσουν οι εκπρόσωποι των Σέρβων στη Βουλή διάφορα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση θεωρεί ανέντιμη τη στάση του Άλμπιν Κούρτι ο οποίος δημόσια χαρακτηρίζει εγκληματίες και απατεώνες τους πολιτικούς εκπροσώπους των Σέρβων ενώ συνεχώς βρίσκεται σε επαφή μαζί τους και διαπραγματεύεται. Η αυθεντικότητα των μαγνητοσκοπημένων συνομιλιών δεν επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά.

