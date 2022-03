Κορυφαία μπαλαρίνα των Μπολσόι αποχώρησε από το διάσημο μπαλέτο: «Δεν πίστευα ότι θα ντρεπόμουν για τη Ρωσία»

Μία από τις κορυφαίες μπαλαρίνες των Μπολσόι , η Όλγκα Σμιρνόβα, αποχώρησε από το διάσημο μπαλέτο για να ενταχθεί στο Dutch National Ballet, στο Άμστερνταμ κι έτσι έγινε η πρώτη Ρωσίδα χορεύτρια που κάνει αυτό το βήμα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Η Σμιρνόβα ήταν απολύτως σαφής στην πρόσφατη καταγγελία της σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εργασία της στη χώρα γενέτειρά της», ανακοίνωσε το Dutch National Ballet, σε ένα δελτίο τύπου που εστάλη σήμερα.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω πως είμαι αντίθετη στον πόλεμο με όλη μου την ψυχή. (…). Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να ντρέπομαι για τη Ρωσία (…), όμως σήμερα νιώθω πως υπάρχει ένα πριν κι ένα μετά», έγραψε η μπαλαρίνα, ηλικίας 30 ετών, σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram, στις αρχές του μήνα.

«Δεν βρισκόμαστε ίσως στο επίκεντρο της στρατιωτικής σύρραξης, όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι μπροστά σε αυτήν την παγκόσμια καταστροφή», συμπλήρωσε.

