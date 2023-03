Κοπεγχάγη: Στόχος βανδαλισμού η μικρή γοργόνα - Ζωγράφισαν ρωσική σημαία στην βάση της

Η μικρή γοργόνα, το σύμβολο της Κοπεγχάγης και της Δανίας, βανδαλίσθηκε κατά τη διάρκεια της νύκτας και μία μεγάλη ρωσική σημαία ζωγραφίστηκε στη βάση της.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, χωρίς να αναφερθεί σε τυχόν στοιχεία για τη σχεδίαση της σημαίας ως μέσο υποστήριξης προς τη Μόσχα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Russian flag painted on the little mermaid in Copenhagen Denmark… They call it vandalisme, but I think they painted the flag very respectfully💪💪 Not all of us up here are against russian 🇷🇺🇩🇰 pic.twitter.com/8lq5mfwZhb