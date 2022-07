Κόντρα Τραμπ- Μασκ: Πολύ ηλικιωμένος για να γίνει ξανά πρόεδρος- Αν του έλεγα «πέσε στα γόνατα» θα το έκανε

Αναζωπυρώθηκε το τελευταίο διάστημα η κόντρα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ, με «σκληρά» σχόλια και αναφορά από το Τwitter μέχρι τις προεδρικές εκλογές.

Αρχή για τη νέα κόντρα αποτέλεσαν τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία στην Αλάσκα, στις 9 Ιουλίου. «Ο Έλον δεν πρόκειται να το αγοράσει το Τwitter. Από ποιον το είχατε ήδη ακούσει αυτό; Από εμένα. Τα έχει κάνει μαντάρα. Είπε ότι δεν έχει ψηφίσει ποτέ Ρεπουμπλικάνο. Δεν το ήξερα. Εμένα μου είμαι ότι με ψήφισε. Είναι άλλος ένας καλλιτέχνης στις μαλ@@@ες», είπε ο πρώην πρόεδρος αναφερόμενος στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Δύο ημέρες αργότερα, ο Έλον Μασκ σχολίασε στο Τwitter το συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας του Τραμπ. «Δεν τον μισώ, αλλά έχει έρθει η ώρα να κρεμάσει το καπέλο του και να σαλπάρει στο ηλιοβασίλεμα», έγραψε για τον Τραμπ.

Συμπλήρωσε ότι οι Δημοκρατικοί- από τους οποίους προέρχονται τα επτά από τα εννιά μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου που κάνει έρευνα για την εισβολή στο Καπιτώλιο- «θα έπρεπε να ακυρώσουν την επίθεση. Μην κάνετε να φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει ο Τραμπ είναι να ανακτήσει την προεδρία».

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset. Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.

Μία ημέρα αργότερα, ο Μασκ επανήλθε. «Ο Τραμπ θα είναι 82 ετών στο τέλος της θητείας, πολύ ηλικιωμένος για διευθύνων σύμβουλος σε οτιδήποτε, πόσο μάλλον των ΗΠΑ. Αν ο ΝτεΣάντις είναι υποψήφιος κόντρα στον Μπάιντεν το 2024, τότε ο ΝτεΣάντις θα κερδίσει εύκολα. Δεν χρειάζεται καν να κάνει εκστρατεία», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.

Trump would be 82 at end of term, which is too old to be chief executive of anything, let alone the United States of America.



If DeSantis runs against Biden in 2024, then DeSantis will easily win – he doesn’t even need to campaign.