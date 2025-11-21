ΔΙΕΘΝΗ
Κωνσταντινούπολη: Νέο περιστατικό δηλητηρίασης - Στο νοσοκομείο 25 άτομα

Τα 25 άτομα στην Κωνσταντινούπολη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αδιαθεσία - Εντείνονται οι έλεγχοι από τις υγειονομικές αρχές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στιγμιότυπο από την Κωνσταντινούπολη / Unsplash
Νέο περιστατικό πιθανής τροφικής δηλητηρίασης σημειώθηκε στη Σισλί της Κωνσταντινούπολης, όπου 25 άτομα που έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο κατέληξαν σε νοσοκομεία της περιοχής με έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο διευθυντής Υγείας της Κωνσταντινούπολης, Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, αναφέροντας ότι όλοι οι ασθενείς προσήλθαν με παρόμοια συμπτώματα και αντιμετωπίζονται ως ύποπτα περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλή, και όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έλεγχο στο εστιατόριο, για να εντοπιστεί η πηγή της πιθανής μόλυνσης, ενώ δείγματα τροφίμων έχουν σταλεί σε εργαστηριακή ανάλυση, μεταδίδουν σχετικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Κωνσταντινούπολη: Το συμβάν με την τετραμελή οικογένεια

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση της τετραμελούς οικογένειας, που έφυγε από τη ζωή λόγω τοξικής δηλητηρίασης σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε επιχειρήσεις εστίασης και διαμονής.

Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στην αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας Τουρκο-Γερμανών που πέθαναν την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, πιθανότατα είναι η δηλητηρίαση από χημικές ουσίες.

Αρχικά, η τροφική δηλητηρίαση θεωρήθηκε ως η αιτία θανάτου των γονέων και των δύο παιδιών τους, ηλικίας τριών και έξι ετών, Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στη Γερμανία και βρίσκονταν σε διακοπές στην Κωνσταντινούπολη.

Τα μέλη της οικογένειας ασθένησαν στις 12 Νοεμβρίου.

Μέσα ενημέρωσης έκαναν αρχικά λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για δημοφιλή φαγητά δρόμου που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια στη συνοικία Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου. Ορισμένα ΜΜΕ μάλιστα ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως "kumpir".

Με πληροφορίες από Hurriyet

