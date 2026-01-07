Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: «Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί» λέει η μητέρα του δράστη

«Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη» λέει η μητέρα του ανήλικου δράστη, ο οποίος κατηγορείται για τον τραγικό θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Η μητέρα του 16χρονου δράστη, ο οποίος ξυλοκόπησε τον 17χρονο, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρός λίγες ώρες αργότερα στο υπόγειο της πολυκατοικίας που διέμενε, στις πρώτες της δηλώσεις για το τραγικό περιστατικό, δηλώνει «συντετριμμένη».

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, ο γιος της μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα και η ίδια προχώρησε σε δηλώσεις, σημειώνοντας αρχικά πως «λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς του παιδιού».

«Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους γονείς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρκεί, ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ. Ό,τι κι αν πουν, ζητώ απλά συγγνώμη. Το παιδί το έχει καταλάβει, έχει μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως να έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια. Μου είχε πει ότι τσακώθηκε, αλλά δεν μου είχε πει πόσο σοβαρά», συνέχισε.

«Μου είπε ότι όλα ξεκίνησαν για μια κοπέλα, την κοπέλα του γιου μου. Του είπε ο άλλος “άμα χωρίσεις με τον *, έλα να τα φτιάξουμε μαζί”, και έτσι άρχισε η φασαρία. Δεν ήξερα ότι το παιδί έχει βαριές κακώσεις. Αυτό το μαθαίνω τώρα και νιώθω ακόμα χειρότερα, νιώθω απαίσια. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», κατέληξε.

Πώς συνέβη ο ξυλοδαρμός του 17χρονου στις Σέρρες

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο, μαζί με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο. Μετά το περιστατικό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αισθανόταν ίσως έντονη αδιαθεσία, έμεινε στο υπόγειο και εκεί έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να ζητήσει βοήθεια.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα σε έρευνα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συνελήφθη επίσης και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Ο φερόμενος δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, παρουσιάζοντας παραβατική συμπεριφορά.

Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν θα προκύψουν και άλλες ευθύνες.

Τέλος, η σορός του 17χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία -νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια χτυπήματα ήταν μοιραία και η ακριβής αιτία θανάτου.