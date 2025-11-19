ΔΙΕΘΝΗ
Κωνσταντινούπολη: Ο θάνατος τετραμελούς οικογένειας σε ξενοδοχείο αποδίδεται σε ψεκασμό με χημικά

Αρχικά, η τροφική δηλητηρίαση είχε θεωρηθεί ως η αιτία θανάτου των γονέων και των δύο παιδιών τους

LifO Newsroom
Κωνσταντινούπολη: Σε ψεκασμό με χημικά αποδίδεται ο θάνατος τετραμελούς οικογένειας σε ξενοδοχείο
Φωτογραφία: Unsplash
Η αιτία θανάτου μιας τετραμελούς οικογένειας Τουρκο-Γερμανών που πέθαναν την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, πιθανότατα είναι η δηλητηρίαση από χημικές ουσίες, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση που μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αρχικά, η τροφική δηλητηρίαση θεωρήθηκε ως η αιτία θανάτου των γονέων και των δύο παιδιών τους, ηλικίας τριών και έξι ετών, Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στη Γερμανία και βρίσκονταν σε διακοπές στην Κωνσταντινούπολη.

Τα μέλη της οικογένειας ασθένησαν στις 12 Νοεμβρίου.

Μέσα ενημέρωσης έκαναν αρχικά λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για δημοφιλή φαγητά δρόμου που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια στη συνοικία Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου. Ορισμένα μμε μάλιστα ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως "kumpir".

Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα με υποψίες για τροφική δηλητηρίαση μετά τον θάνατο των δύο παιδιών την Πέμπτη, της μητέρας την Παρασκευή και του πατέρα το Σάββατο.

Σύμφωνα με δείγματα που ελήφθησαν από τη μητέρα και τα παιδιά, η τροφική δηλητηρίαση κρίθηκε «απίθανη», ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet, επικαλούμενη την ιατροδικαστική έκθεση.

«Η κύρια αιτία θανάτου φαίνεται να είναι η χημική δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν», πρόσθεσε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι είχε γίνει ψεκασμός κατά κοριών σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ενδέχεται να μόλυνε το δωμάτιο της οικογένειας που βρισκόταν από πάνω μέσω αεραγωγού του μπάνιου.

Το ξενοδοχείο σφραγίστηκε και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα σε σχέση με την υπόθεση.

Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

