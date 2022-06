Κομισιόν: Επισήμως σε ενταξιακό καθεστώς η Ουκρανία - «Έχει υλοποιηθεί το 70% των προϋποθέσεων»

Η Κομισιόν συνιστά να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία, τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν σε τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Σχετικά με το κράτος δικαίου, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη δημιουργία των απαραίτητων θεσμών για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος και στον έλεγχο των εισαγγελέων. Θα πρέπει πλέον να επιταχυνθεί η επιλογή των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη σύσταση των απαραίτητων οργάνων κατά της διαφθοράς. Το επίκεντρο θα πρέπει πλέον να είναι ο διορισμός του νέου επικεφαλής των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς και του νέου διευθυντή του γραφείου έρευνας κατά της διαφθοράς. Τα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως», δήλωσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Ukraine has already implemented roughly 70 % of 🇪🇺 rules, norms and standards.



Yet important work remains to be done, on the rule of law, oligarchs, anti-corruption and fundamental rights.



The process is merits-based. So progress depends entirely on Ukraine. pic.twitter.com/JA2djcmxlq