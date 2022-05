Κομισιόν: Απαράδεκτη η κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ από το Ιράν- Έντονη ανησυχία

Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν την κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ από το Ιράν και εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για την υπόθεση.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την απαράδεκτη κατάληψη δύο ελληνικών πλοίων από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων.

«Θέσαμε αμέσως το ζήτημα της κατάληψης και εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας στις ιρανικές αρχές για αυτές τις πράξεις και ζητάμε ταχεία διευκρίνιση, επίλυση και αποκλιμάκωση», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ελεύθερη ροή του εμπορίου είναι βασικές αρχές που πρεσβεύει η ΕΕ», τόνισε ακόμη στη δήλωσή του.

