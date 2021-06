Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ελλάδα του σίκουελ μυστηρίου του «Knives Οut» με τον Ντάνιελ Κρέγκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κυκλοφόρησαν μάλιστα και οι πρώτες φωτογραφίες από το Πόρτο Χέλι. Έχοντας αγοράσει τα δικαιώματα για δύο συνέχειες του Knives Out με κόστος 450 εκατ. δολάρια, η πλατφόρμα έδωσε στον συγγραφέα και σκηνοθέτη, Rian Johnson, το πράσινο φως για να ξεδιπλώσει την καλλιτεχνική του ματιά.

Χθες, εκείνος με τη σειρά του, ανακοίνωσε στα social media ότι η επόμενη περιπέτεια του ντετέκτιβ Benoit Blanc έχει ξεκινήσει να γυρίζεται στην Ελλάδα.

«Aαααα και ξεκινάμε! Πρώτη μέρα των γυρισμάτων για το επόμενο μυστήριο του Benoit Blanc. Ευχαριστώ όλους τους υπέροχους υπομονετικούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα που μας επέτρεψαν να κάνουμε όλα αυτά τα φονικά στις ήρεμες ακτές τους».

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G