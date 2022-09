Κλειστά τα McDonald's ανήμερα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ

Τα McDonald's θα κλείσει όλα τα καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο την ερχόμενη Δευτέρα, ως ένδειξη σεβασμού στη βασίλισσα Ελισάβετ η οποία θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία εκείνη την ημέρα.

Η αλυσίδα ταχυφαγείων αναμένεται να κλείσει 1.3000 καταστήματα έως από το πρωί έως και τις 17:00 το απόγευμα.

Εκπρόσωπος των McDonald's, που μίλησε με το BBC, σημείωσε πως η απόφαση ελήφθη για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι «να την τιμήσουν κατά όποιον τρόπο επιθυμούν».

Σε σχετική ανακοίνωση στο Twitter αναφέρεται: «Προς τιμήν της Αυτού Μεγαλειότητας της βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ και για να μπορέσουν όσοι στη McDonald's να υποβάλουν τα σέβη τους, τα εστιατόρια μας θα είναι κλειστά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο από τα μεσάνυχτα έως και τις 17:00 της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου». Στο ίδιο διάστημα, δεν θα γίνονται και παραδόσεις φαγητού.

All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.



Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb