Κιρ Στάρμερ: Θα παραιτηθεί μετά τις αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν; - Οι διάδοχοί του

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί από το αξίωμά του, καθώς εντείνεται η οργή για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη των ΗΠΑ και μετά την παραίτηση του στενότερου συνεργάτη του, Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής κρίσης, αφού παραδέχτηκε ότι γνώριζε τη σχέση του πρώην λόρδου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων.

Στελέχη από όλο το πολιτικό φάσμα, ακόμη και βουλευτές του ίδιου του κόμματός του, αμφισβητούν πλέον ανοιχτά την κρίση του πρωθυπουργού, με ορισμένους να δηλώνουν πως οι αποκαλύψεις από τα αρχεία του Έπσταϊν, στην ουσία, «τελείωσαν» τον Στάρμερ.

Κιρ Στάρμερ: Τι άλλαξε στη βρετανική πολιτική σκηνή

Η αναταραχή έρχεται έπειτα από μήνες φημών για την ηγεσία του στο Εργατικό Κόμμα, με ανώτερα στελέχη να εμφανίζονται ήδη ως πιθανοί διάδοχοι. Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος πέφτουν σταθερά κατά τους 16 μήνες της θητείας του Στάρμερ.

Η αποχώρηση του ΜακΣουίνι -του ανθρώπου που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της ανόδου του Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και της εκλογικής νίκης- αφήνει τον πρωθυπουργό εκτεθειμένο. Παρότι ο πρώην επικεφαλής του επιτελείου ανέλαβε «πλήρως την ευθύνη» για τη σύσταση του διορισμού Μάντελσον, η παραίτησή του δεν κατόρθωσε να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, αρκεί το 20% των βουλευτών να στηρίξει έναν αντίπαλο υποψήφιο για να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, και, όπως σημειώνεται, ο Στάρμερ βρίσκεται πλέον σε πραγματικό κίνδυνο.

Κιρ Στάρμερ: Οι πιθανοί διάδοχοί του

Ως προς τους πιθανούς διαδόχους του Στάρμερ, «ακούγονται» τα εξής ονόματα:

Άντζελα Ρέινερ

Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συζητείται ανοιχτά ως πιθανή αντικαταστάτρια, παρά την παραίτησή της πριν από έξι μήνες λόγω φορολογικής υπόθεσης. Έχει ισχυρά ερείσματα στα συνδικάτα και θεωρείται πρόσωπο με βαρύτητα σε ενδεχόμενη εσωκομματική αναμέτρηση.

Άντι Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι ίσως η πιο συζητημένη απειλή για τον Στάρμερ. Φήμες για αμφισβήτηση της ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα εντάθηκαν από τα μέσα του 2025, ενώ ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι δέχεται πιέσεις από βουλευτές να διεκδικήσει την αρχηγία.

Γους Στρίτινγκ

Ο υπουργός Υγείας θεωρείται χαρισματικός και ικανός να επικοινωνεί με το κοινό, αλλά επικρίνεται ότι βρίσκεται «δεξιότερα» από τη βάση του κόμματος. Ο ίδιος αρνείται ότι σχεδιάζει «εσωκομματικό πραξικόπημα».

Σαμπάνα Μαχμούντ

Η υπουργός Εσωτερικών, που φέρεται να είχε τη στήριξη του Τόνι Μπλερ, συγκαταλέγεται επίσης στα φαβορί, αν και αντιμετωπίζει παρόμοιες ενστάσεις με τον Στρίτινγκ.

Εντ Μίλιμπαντ

Η αριστερή πτέρυγα αναζητά εκπρόσωπο και δεν αποκλείεται να στραφεί ξανά στον πρώην αρχηγό, ο οποίος σήμερα έχει αναδειχθεί σε κεντρικό υποστηρικτή της πράσινης μετάβασης και της πολιτικής για το κλίμα.

Το ερώτημα που κυριαρχεί πλέον στο Ουέστμινστερ είναι αν ο Κιρ Στάρμερ θα αντέξει την πίεση ή αν το σκάνδαλο Έπσταϊν θα αποδειχθεί το σημείο καμπής για την πρωθυπουργία του.

Με πληροφορίες από Independent