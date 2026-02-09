ΔΙΕΘΝΗ
Παραιτήθηκε ο διευθυντής επικοινωνίας του Κιρ Στάρμερ

Ο Τιμ Άλαν υπέβαλε την παραίτησή του μόλις μία ημέρα μετά την αποχώρηση του προσωπάρχη του πρωθυπουργού, Μόργκαν Μακσουίνι

Παραιτήθηκε ο διευθυντής επικοινωνίας του Κιρ Στάρμερ.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τιμ Άλαν υπέβαλε την παραίτησή του μετά από πέντε μήνες στη θέση και μόλις μία ημέρα μετά την αποχώρηση του προσωπάρχη του πρωθυπουργού, Μόργκαν Μακσουίνι.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του, ο Άλαν δήλωσε:
«Αποφάσισα να παραιτηθώ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συγκροτηθεί μια νέα ομάδα στο Νο 10. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον πρωθυπουργό και την ομάδα του».

Για την αποχώρησή του, ο Guardian σχολιάζει ότι «αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη θέση του Στάρμερ», την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από την απόφαση να διοριστεί ο Πίτερ Μάντελσον πρέσβης στην Ουάσινγκτον, παρά τις στενές σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν.

 
 
