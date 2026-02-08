Η υπόθεση Έπσταϊν κλονίζει τη Βρετανία: Η «πιο επικίνδυνη στιγμή» για τον Στάρμερ έως σήμερα

Τα νέα αρχεία για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν κλονίζουν τη βρετανική κυβέρνηση.

«Μήπως τα αρχεία του Έπσταϊν μόλις έριξαν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου;» αναρωτήθηκε πριν από δύο ημέρες το Sky News. «Πώς το σκάνδαλο Έπσταϊν έχει κλονίσει τη βρετανική κυβέρνηση στα βάθη της;» σχολίασε ο Guardian για την υπόθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δημοσίευμα του NBC News με τίτλο: «Γιατί το σκάνδαλο Έπσταϊν είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή του Κιρ Στάρμερ μέχρι σήμερα, μετά την παραίτηση του αρχηγού του προσωπικού;».

Και απαντά: «Ο Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει αυτό που θα μπορούσε να είναι η πιο επισφαλής στιγμή της θητείας του ως πρωθυπουργός της Βρετανίας, καθώς το σκάνδαλο Έπσταϊν σκεπάζει την κυβέρνησή του. Αποδυναμωμένος από τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά αποδοχής, τις πολιτικές ανατροπές και τις πιέσεις στο κόστος ζωής, και με την υποστήριξη να μειώνεται προς τους ακροδεξιούς, η ηγεσία του Στάρμερ βρισκόταν ήδη υπό έντονη πίεση, αλλά οι αναλυτές λένε ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν περαιτέρω την εξουσία του και να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κρίση του».

Και συνεχίζει: «Το σκάνδαλο έχει αυξήσει την πίεση στον Στάρμερ, καθώς η διαμάχη προκαλεί αναταράξεις στο κόμμα του και απειλεί να καταστρέψει την ήδη εύθραυστη υπόσχεσή του για μια σταθερή, απαλλαγμένη από σκάνδαλα κυβέρνηση. Λίγο περισσότερο από 18 μήνες αφότου η κυβέρνησή του, των Εργατικών δηλαδή, πέτυχε μια σαρωτική νίκη, οι αναλυτές λένε ότι ο Στάρμερ αγωνίζεται τώρα για το πολιτικό του μέλλον».

Υπόθεση Έπσταϊν: Η παραίτηση του προσωπάρχη του Στάρμερ

Υπενθυμίζεται πως ο προσωπάρχης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε σήμερα εξαιτίας του σκανδάλου και των σχέσεων ανάμεσα στον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον Πίτερ Μάντελσον και του Τζέφρι Έπσταϊν, μια εξέλιξη που συγκλονίζει την Ντάουνινγκ Στριτ.

Πολλοί στην αντιπολίτευση, αλλά και στην κυβερνητική πλειοψηφία, ζητούσαν εδώ και ημέρες την αποχώρησή του, στο πλαίσιο της χωρίς προηγούμενο κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ εξαιτίας των πρόσφατων αποκαλύψεων που προέρχονται από τη δημοσιοποίηση εγγράφων του φακέλου Έπσταϊν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Κιρ Στάρμερ είχε διορίσει το Δεκέμβριο 2024 τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, μια θέση στρατηγικής σημασίας με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Όμως τον έπαυσε από τα καθήκοντά του το Σεπτέμβριο 2025 μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων που φανέρωναν την έκταση των σχέσεών του με τον Έπσταϊν, ο οποίος απεβίωσε το 2019.

Η πολεμική επανήλθε με νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα και φαίνεται να δείχνουν ότι ο Μάντελσον είχε διαβιβάσει στον Τζέφρι Έπσταϊν πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές, κυρίως όταν ήταν υπουργός στην εργατική κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, μεταξύ του 2008 και του 2010.

Η αστυνομία άρχισε έρευνα και προχθές, Παρασκευή, διεξήγαγε έρευνες σε δύο διευθύνσεις που είχαν σχέση με τον Πίτερ Μάντελσον.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Κιρ Στάρμερ, ο Μόργκαν ΜακΣούινι, δεχόταν κατηγορίες επειδή είχε ασκήσει πίεση για να αναλάβει ο Μάντελσον τα καθήκοντα του πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κατόπιν ωρίμου σκέψεως, αποφάσισα να παραιτηθώ από την κυβέρνηση», ανακοίνωσε τελικά σήμερα, με γραπτή δήλωσή του προς τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ήταν ένα λάθος. (...) Όταν είχε ζητηθεί η γνώμη μου, είχα συμβουλεύσει τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σ' αυτό το διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη γι' αυτή τη συμβουλή», πρόσθεσε.

Στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μόργκαν ΜακΣούινι θωρούνταν το δεξί χέρι και εξ απορρήτων σύμβουλος του Κιρ Στάρμερ, μαζί με τον οποίο είχε επαναφέρει στο κέντρο το Εργατικό Κόμμα μετά την αποχώρηση του αριστερού Τζέρεμι Κόρμπιν. Μια διαδρομή η οποία του είχε κοστίσει εχθρούς στις τάξεις των Εργατικών.

Ο 48χρονος ΜακΣούινι, που μέχρι την ημέρα εκείνη δεν είχε μιλήσει ποτέ στα μέσα ενημέρωσης, διορίσθηκε προσωπάρχης του γραφείου του πρωθυπουργού τον Οκτώβριο 2024, μερικούς μήνες μετά την επιστροφή στην εξουσία του Εργατικού Κόμμαστος, την προεκλογική καμπάνια του οποίου είχε διευθύνει.

Θεωρούνταν επίσης στενός συνεργάτης του Πίτερ Μάντελσον, για τον οποίο είχε εργασθεί τη δεκαετία του 2000.

Ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» του στον Μόργκαν ΜακΣούινι και χαιρέτισε τη «δέσμευσή του έναντι του Εργατικού Κόμματος και της χώρας».

Εξάλλου, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε έρευνα για την αποκάλυψη του Τύπου ότι καταβλήθηκε στον Πίτερ Μάντελσον αποζημίωση δεκάδων χιλιάδων λιρών μετά την αποχώρησή του από την πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Ο Πίτερ Μάντελσον, από την πλευρά του, δεν αντέδρασε στις πιο πρόσφατες κατηγορίες εναντίον του.

Εκπρόσωπος του πρώην πρεσβευτή επανέλαβε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μετανιώνει «και θα μετανιώνει μέχρι την τελευταία του πνοή για το ότι πίστευε τα ψέματα του Έπσταϊν αναφορικά με τις εγκληματικές πράξεις του».

«Δεν ανακάλυψε την αλήθεια για τον Έπσταϊν παρά μετά το θάνατό του το 2019. Λυπάται βαθιά για το γεγονός ότι γυναίκες και κορίτσια ανυπεράσπιστα και ευάλωτα δεν είχαν την προστασία που τους άξιζε», πρόσθεσε.