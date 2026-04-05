Κιρ Στάρμερ: «Βαθιά ανησυχητικό» το ότι ο Κάνιε Γουέστ θα εμφανιστεί στο φεστιβάλ Wireless

Ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ θα εμφανιστεί σε μεγάλο μουσικό φεστιβάλ στο Λονδίνο, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων που έχει κάνει ο Αμερκανός καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ενώνεται με άλλες φωνές που επικρίνουν τους διοργανωτές του Wireless Festival, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει ότι ο ράπερ, γνωστός και ως Ye, θα είναι το βασικό όνομα και στις τρεις ημέρες της διοργάνωσης.

Ο Γουέστ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς, καθώς έχει εκφράσει θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ και έχει προχωρήσει σε σειρά αντισημιτικών δηλώσεων. Πέρυσι κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», ενώ είχε προωθήσει και μπλουζάκι με σβάστικα μέσω της ιστοσελίδας του.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει προσκληθεί να εμφανιστεί στο Wireless, παρά τις προηγούμενες αντισημιτικές δηλώσεις και την εξύμνηση του ναζισμού εκ μέρους του», δήλωσε ο Στάρμερ. «Ο αντισημιτισμός, σε οποιαδήποτε μορφή, είναι αποτρόπαιος και πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα και αποφασιστικά», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ζήτησε να απαγορευτεί η είσοδος του Γουέστ στη Βρετανία, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «εξαιρετικά σοβαρή» και καλώντας για αυστηρότερη στάση απέναντι στον αντισημιτισμό.

Έντονες αντιδράσεις εξέφρασαν και εβραϊκές οργανώσεις, με το Jewish Leadership Council να κάνει λόγο για «βαθιά ανεύθυνη» απόφαση των διοργανωτών, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την πλευρά του, ο δημάρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, επισήμανε ότι οι τοποθετήσεις και οι πράξεις του καλλιτέχνη «είναι προσβλητικές και δεν αντανακλούν τις αξίες της πόλης», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η επιλογή ανήκει αποκλειστικά στους διοργανωτές του φεστιβάλ.

Ο Γουέστ είχε απολογηθεί τον Ιανουάριο για τα σχόλιά του, σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal, αναφέροντας ότι η συμπεριφορά του συνδέεται με επεισόδιο που σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή του.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δεν έχουν προς το παρόν απαντήσει στις επικρίσεις.

Με πληροφορίες από Guardian