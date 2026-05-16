Βρετανία: Ο Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την αντικατάσταση του Στάρμερ

Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε το Σάββατο ότι θα αμφισβητήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την ηγεσία, λίγες μέρες μετά την παραίτησή του και την έκκλησή του προς τον Στάρμερ να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

«Χρειαζόμαστε έναν κανονικό διαγωνισμό με τους καλύτερους υποψηφίους στο προσκήνιο, και εγώ θα είμαι υποψήφιος», δήλωσε ο Στρίτινγκ σε συνέδριο της ομάδας «Progress» των υποστηρικτών του Εργατικού Κόμματος, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως μέλη της πτέρυγας εκσυγχρονισμού του κόμματος.

Οι δηλώσεις του Στρίτινγκ υπό τις «φωνές» που ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Απευθυνόμενος στην ομάδα, ο Στρίτινγκ χαρακτήρισε την απόφαση του δημοψηφίσματος του 2016 για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «καταστροφικό λάθος» που έκανε τη χώρα πιο αδύναμη από ό,τι ήταν πριν από την Βιομηχανική Επανάσταση. Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να επιδιώξει την επανένταξή του στην Ένωση.

«Χρειαζόμαστε μια νέα ειδική σχέση με την ΕΕ, επειδή το μέλλον της Βρετανίας βρίσκεται στην Ευρώπη, και μια μέρα – μια μέρα – πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Ο Στάρμερ αντιτάχθηκε στην αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, αλλά ως πρωθυπουργός έχει απορρίψει την προσπάθεια επανένταξης ή την πραγματοποίηση σημαντικών παραχωρήσεων σε τομείς όπως η μετανάστευση, κάτι που η ΕΕ θεωρεί απαραίτητο για πολύ στενότερους οικονομικούς δεσμούς.

Αργά την Πέμπτη, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για μια θέση που μόλις έμεινε κενή, προκειμένου να επιστρέψει στο κοινοβούλιο, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να αμφισβητήσει τον Στάρμερ ως πρωθυπουργό.

Ο Στάρμερ απέρριψε τις εκκλήσεις να παραιτηθεί, μετά τη βαριά ήττα που υπέστη το κόμμα του στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.

Οι κανονισμοί του Εργατικού Κόμματος προβλέπουν ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την υποστήριξη τουλάχιστον του 20% των βουλευτών του κόμματος, προκειμένου να μπορέσει να προκηρύξει εκλογές για την ηγεσία.

Με πληροφορίες από Reuters