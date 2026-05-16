Πειραιάς: Τι δείχνει η έρευνα για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια στην υπόθεση θανάτου της 24χρονης γυναίκας, η οποία έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά την Παρασκευή (15/5).

Ο σύντροφός της κλήθηκε να δώσει κατάθεση στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάστηκε και από ιατροδικαστή, χωρίς να διαπιστωθούν τραύματα ή σημάδια στο σώμα του.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ίχνη πάλης ή στοιχεία που να παραπέμπουν σε επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να ανέφερε ότι κοιμόταν, όταν η 24χρονη τον ξύπνησε, για να του πει ότι δεν ένιωθε καλά.

Στην ίδια κατάθεση συμπλήρωσε πως, όταν την αναζήτησε, διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Και οι καταθέσεις περιοίκων, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν φαίνεται να ενισχύουν το ενδεχόμενο καβγά ή έντασης πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τα σενάρια που εξετάζονται να είναι εκείνα της αυτοχειρίας.

