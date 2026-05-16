Γαλλία: Σκύλος 30 ετών ίσως είναι ο γηραιότερος στον κόσμο - «Δεν το έχουμε ξαναδεί»

Ένας σκύλος 30 ετών στη Γαλλία, διεκδικεί τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου στον κόσμο.

Οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τη φροντίδα του Lazare πιστεύουν ότι ίσως είναι ο πιο ηλικιωμένος σκύλος στον κόσμο.

Εργαζόμενη σε καταφύγιο ζώων δήλωσε: «Είναι αλήθεια ότι η περίπτωση του Lazare είναι αρκετά πρωτοφανής και πραγματικά εξαιρετική. Προφανώς δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ σκύλο 30 ετών.

Θα έλεγα ότι ακόμη και το να δεις έναν σκύλο 20 ετών είναι ήδη αξιοσημείωτο. Γι’ αυτό και μείναμε πραγματικά έκπληκτοι όταν ένα συνεργαζόμενο καταφύγιο, μας κάλεσε για να μας μιλήσει για έναν πολύ ηλικιωμένο σκύλο που ήταν 30 ετών».

Σύμφωνα με τοAFP, ο Lazare γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1995 και εκτιμάται ότι είναι μερικούς μήνες μεγαλύτερος από το προηγούμενο καταγεγραμμένο ρεκόρ ηλικίας για σκύλο.

Ο Lazare δεν μπορεί πλέον ούτε να δει ούτε να ακούσει και το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κοιμάται και χρειάζεται να φορά πάνες.

Η κηδεμόνας του σχολίασε: «Ξέρουμε ότι μπορεί να μας αφήσει ανά πάσα στιγμή. Όμως έχει πραγματικά μια πολύ γλυκιά προσωπικότητα, είναι πολύ τρυφερός παρά την ηλικία του και παραμένει αρκετά ζωηρός».

🐶 A 30-year-old dog in France could be the oldest in the world



Lazare, a 30-year-old dog, can no longer see or hear anything, but his carers believe he may be the oldest dog in the world. pic.twitter.com/YYdaqcUhbI — AFP News Agency (@AFP) May 15, 2026

Με πληροφορίες από AFP

