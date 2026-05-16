Γαλλία: Σκύλος 30 ετών ίσως είναι ο γηραιότερος στον κόσμο - «Δεν το έχουμε ξαναδεί»

«Μείναμε πραγματικά έκπληκτοι», δήλωσε εργαζόμενη σε καταφύγιο ζώων για την αντίδραση της ίδιας και των συνεργατών της όταν έμαθαν για τον Lazare

Ένας σκύλος 30 ετών στη Γαλλία, διεκδικεί τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου στον κόσμο.

Οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τη φροντίδα του Lazare πιστεύουν ότι ίσως είναι ο πιο ηλικιωμένος σκύλος στον κόσμο.

Εργαζόμενη σε καταφύγιο ζώων δήλωσε: «Είναι αλήθεια ότι η περίπτωση του Lazare είναι αρκετά πρωτοφανής και πραγματικά εξαιρετική. Προφανώς δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ σκύλο 30 ετών.

Θα έλεγα ότι ακόμη και το να δεις έναν σκύλο 20 ετών είναι ήδη αξιοσημείωτο. Γι’ αυτό και μείναμε πραγματικά έκπληκτοι όταν ένα συνεργαζόμενο καταφύγιο, μας κάλεσε για να μας μιλήσει για έναν πολύ ηλικιωμένο σκύλο που ήταν 30 ετών».

Σύμφωνα με τοAFP, ο Lazare γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1995 και εκτιμάται ότι είναι μερικούς μήνες μεγαλύτερος από το προηγούμενο καταγεγραμμένο ρεκόρ ηλικίας για σκύλο.

Ο Lazare δεν μπορεί πλέον ούτε να δει ούτε να ακούσει και το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κοιμάται και χρειάζεται να φορά πάνες.

Η κηδεμόνας του σχολίασε: «Ξέρουμε ότι μπορεί να μας αφήσει ανά πάσα στιγμή. Όμως έχει πραγματικά μια πολύ γλυκιά προσωπικότητα, είναι πολύ τρυφερός παρά την ηλικία του και παραμένει αρκετά ζωηρός».

Με πληροφορίες από AFP
 

ΧΕΛΩΝΑ ΑΠΑΤΗ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Διεθνή / Πώς η γηραιότερη χελώνα στον κόσμο εμπλέκεται σε απάτη με κρυπτονομίσματα;

Ένας fake λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ, που παρίστανε τον κτηνίατρο του Τζόναθαν, προκάλεσε παγκόσμια σύγχυση διαδίδοντας ψευδώς τον θάνατό του και ζητώντας δωρεές σε κρυπτονομίσματα
Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να κατεδαφίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Διεθνή / Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να κατεδαφίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Οι κάτοικοι της συνοικίας al-Bustan στην ανατολική Ιερουσαλήμ αναγκάζονται να κατεδαφίσουν τα πατρικά τους σπίτια, καθώς σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές είναι η οικονομικότερη λύση
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ TIME

Διεθνή / Time: «Το reunion του Τραμπ με τον Σι» - Πώς το ταξίδι στην Κίνα έδειξε ότι η παγκόσμια ισχύς αλλάζει χέρια

Το εξώφυλλο του περιοδικού για το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα - Τι αναφέρει σε ανάλυσή του για τους στόχους Τραμπ και πώς ο «Σι τον έβαλε στη γωνία»
