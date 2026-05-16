Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε τον επικεφαλής της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα την Παρασκευή.

Ανώτερο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσε ότι ο Izz al-Din al-Haddad, γεννημένος το 1970, σκοτώθηκε στην επίθεση.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε κοινή κηδεία στο τέμενος Al Aqsa Martyrs, στην κεντρική Γάζα, για τον Haddad, τη σύζυγό του και την 19χρονη κόρη τους. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό πώς ακριβώς έχασαν τη ζωή τους.

🔴ELIMINATED: Izz al-Din al-Haddad, Head of Hamas’ military wing and one of the last senior commanders involved in the planning of the October 7 massacre.



Following the elimination of Mohammed Sinwar, Haddad assumed his role and worked to rebuild Hamas’ capabilities and planned… pic.twitter.com/6TW7Wewt7m — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2026

Σύμφωνα με τοπικούς διασώστες, το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο επιθέσεις στη Γάζα την Παρασκευή, σκοτώνοντας επτά Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα παιδί.

Σε κοινή ανακοίνωση με τον υπουργό Άμυνας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αναφέρει την Παρασκευή ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικό χτύπημα με στόχο τον ηγέτη της Χαμάς, χωρίς τότε να επιβεβαιώνει τον θάνατό του.

Ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ υποστήριξαν ότι ο Haddad ήταν ένας από τους βασικούς οργανωτές της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία οδήγησε στη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

Ο Haddad είχε αναλάβει επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Mohammad Sinwar από το Ισραήλ τον Μάιο του 2025. Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, «ήταν υπεύθυνος για δολοφονίες, απαγωγές και επιθέσεις εναντίον χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών».

Γνωστός με το προσωνύμιο «Το Φάντασμα», ο Haddad είχε επιβιώσει στο παρελθόν από αρκετές απόπειρες δολοφονίας, σύμφωνα με πηγές της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ήταν ένας από τους παλαιότερους διοικητές της οργάνωσης, έχοντας ενταχθεί στις τάξεις της ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Χαμάς παραμένουν σε αδιέξοδο στις έμμεσες συνομιλίες για την προώθηση του μεταπολεμικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό περισσότερων από δύο ετών συγκρούσεων.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη διακοπή των κοινών βομβαρδισμών με τις ΗΠΑ στο Ιράν, στρέφοντας εκ νέου τη στρατιωτική του δράση στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου — σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό — οι δυνάμεις της Χαμάς ενισχύουν ξανά την παρουσία τους.

Με πληροφορίες από Reuters