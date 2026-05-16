Άνοια: Πώς ένα νέο «σκορ» αξιολογεί τον κίνδυνο με βάση τον τρόπο ζωής

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό των περιστατικών άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή να περιοριστεί με αλλαγές στον τρόπο ζωής, δίνοντας έμφαση σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν.

Σύμφωνα με ειδικούς, έως και το 40% των περιπτώσεων άνοιας συνδέεται με παράγοντες όπως η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η απώλεια ακοής ή όρασης χωρίς θεραπεία, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η κοινωνική απομόνωση και η κατάθλιψη.

Ο νευρολόγος Jonathan Rosand από το Massachusetts General Hospital στις ΗΠΑ επισημαίνει ότι η άποψη πως το οικογενειακό ιστορικό οδηγεί αναπόφευκτα σε άνοια δεν είναι ακριβής. Όπως αναφέρει, η υιοθέτηση πιο υγιεινών καθημερινών συνηθειών μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητές ανέπτυξαν ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το λεγόμενο «Brain Care Score», το οποίο βοηθά στην καταγραφή συνηθειών που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου. Το εργαλείο βασίζεται σε ερωτηματολόγιο και επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν τομείς στους οποίους μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγές.

To ερωτηματολόγιο «Brain Care Score» βοηθά στην καταγραφή συνηθειών που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου / Φωτ.: CBS

Όσο πιο υγιεινές είναι οι επιλογές κάποιου, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του. Η βελτίωση της διατροφής, η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και η διαχείριση του στρες αποτελούν βασικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της εγκεφαλικής υγείας.

Μελέτη του 2025 έδειξε ότι αύξηση κατά πέντε μονάδες στη συγκεκριμένη βαθμολογία συνδέεται με 43% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και 31% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης κοινών μορφών καρκίνου.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι οι ίδιες συνήθειες που προστατεύουν τον εγκέφαλο συμβάλλουν συνολικά στην καλύτερη υγεία του οργανισμού.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο, δίνοντας έμφαση στην εξατομίκευση των παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε ατόμου.

Με πληροφορίες από CBS News