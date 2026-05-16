Τελικός Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto

Ο Akylas εμφανίστηκε πιο δυναμικός από ποτέ στον μεγάλο τελικό, χαρίζοντας μία καθηλωτική εμφάνιση στη σκηνή της Βιέννης

The LiFO team
AKYLAS EUROVISION 2026
Ο Akylas στη σκηνή της Eurovision 2026
Με μία εκρηκτική σκηνική παρουσία και ασταμάτητη ενέργεια, ο Akylas ξεσήκωσε την αρένα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, παρασύροντας το κοινό στους ρυθμούς του «Ferto».

Ο Akylas ανέβηκε έκτος στη σκηνή της Eurovision 2026, πραγματοποιώντας μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, το κοινό στο Wiener Stadthalle ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με την αρένα να δονείται στους ρυθμούς του «Ferto» και τους θεατές να τραγουδούν μαζί του.

Όπως είχε φανεί ήδη από τις πρόβες, η σκηνική παρουσία του «Ferto» βασίστηκε σε μία έντονα κινηματογραφική αισθητική, με εκρηκτικούς φωτισμούς, γρήγορα πλάνα και μία performance που θύμιζε περισσότερο παγκόσμια pop παραγωγή παρά μία κλασική Eurovision εμφάνιση.

Ο Akylas παρέμεινε απόλυτα συγκεντρωμένος και εκρηκτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του, αποσπώντας ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα της βραδιάς και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες της Ελλάδας για μία υψηλή θέση στον φετινό διαγωνισμό.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
 
