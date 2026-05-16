Τελικός Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto

Με μία εκρηκτική σκηνική παρουσία και ασταμάτητη ενέργεια, ο Akylas ξεσήκωσε την αρένα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, παρασύροντας το κοινό στους ρυθμούς του «Ferto».

Ο Akylas ανέβηκε έκτος στη σκηνή της Eurovision 2026, πραγματοποιώντας μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, το κοινό στο Wiener Stadthalle ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με την αρένα να δονείται στους ρυθμούς του «Ferto» και τους θεατές να τραγουδούν μαζί του.

Όπως είχε φανεί ήδη από τις πρόβες, η σκηνική παρουσία του «Ferto» βασίστηκε σε μία έντονα κινηματογραφική αισθητική, με εκρηκτικούς φωτισμούς, γρήγορα πλάνα και μία performance που θύμιζε περισσότερο παγκόσμια pop παραγωγή παρά μία κλασική Eurovision εμφάνιση.

Ο Akylas παρέμεινε απόλυτα συγκεντρωμένος και εκρηκτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του, αποσπώντας ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα της βραδιάς και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες της Ελλάδας για μία υψηλή θέση στον φετινό διαγωνισμό.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Γερμανία: Sarah Engels – Fire Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice Αλβανία: Alis – Nân Ελλάδα: Akylas – Ferto Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse Σερβία: LAVINA – Kraj Mene Μάλτα: AIDAN – Bella Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS Βουλγαρία: DARA – Bangaranga Κροατία: LELEK – Andromeda Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Γαλλία: Monroe – Regarde ! Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova! Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Πολωνία: ALICJA – Pray Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Σουηδία: FELICIA – My System Κύπρος: Antigoni – JALLA Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me