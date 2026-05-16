Ιταλία: «Εισβολή» παγωνιών σε παραθαλάσσια πόλη προκάλεσε αναστάτωση

Ο Φεντερίκο Μπρούνι, σε μία παραθαλάσσια πόλη στην Ιταλία, καθόταν σε ένα παγκάκι, τρώγοντας ένα σάντουιτς, όταν ένα παγώνι πλησίασε περήφανα ελπίζοντας να πάρει μερικά ψίχουλα.

Μικρές κραυγές ακούγονταν από την κατεύθυνση ενός εγκαταλελειμμένου στρατώνα απέναντι. «Αυτό θα είναι το κάλεσμα του έρωτα», είπε ο Μπρούνι. «Τα αρσενικά παγώνια φλερτάρουν τα θηλυκά – βρισκόμαστε στην κορύφωση της περιόδου ζευγαρώματος».

Καθώς ένα άλλο ζευγάρι παγώνια περνούσε από μπροστά, με τις ουρές τους να σαρώνουν το πεζοδρόμιο πίσω τους, η στιγμή θα μπορούσε να εκληφθεί ως σκηνή από πάρκο άγριας ζωής. Όμως η σκηνή διαδραματίζεται στην Πούντα Μαρίνα, μια παραθαλάσσια πόλη στην ακτή της Αδριατικής, στην περιοχή Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας, η οποία έχει αποικιστεί από τα πουλιά, προς μεγάλη χαρά – ή απόγνωση – των περίπου 1.000 κατοίκων της.

«Εισβολή» παγωνιών σε πόλη της Ιταλίας

Τα πουλιά έχουν εγκατασταθεί στους κήπους εγκαταλελειμμένων ακινήτων και κουρνιάζουν σε στέγες και φράχτες, ή κρυφοκοιτάζουν από τα δέντρα. Περιπλανιούνται προσεκτικά μέσα στην κυκλοφορία, χτυπώντας μερικές φορές τα ράμφη τους στα παράθυρα των σταθμευμένων αυτοκινήτων, αφού δουν την αντανάκλασή τους.

Άλλοι είναι λιγότερο φιλόξενοι. «Είναι πάρα πολλά», είπε ο Φραντσέσκο, ο οποίος προτίμησε να μην δώσει το επώνυμό του. «Πηδούν πάνω από τον τοίχο και στο μπαλκόνι μου, αφήνοντας περιττώματα. Αλλά το κύριο πρόβλημα είναι το ζευγάρωμα – οι κραυγές κρατούν τον κόσμο ξύπνιο».

Ο συγγενής του, ο Μάρκο, είπε: «Κάθε φορά που έρχομαι στο σπίτι του Φραντσέσκο, πατάω έξω σε περιττώματα παγωνιού. Είναι ανθυγιεινό. Τα παγώνια πρέπει να περιοριστούν».

Οι πληθυσμοί των παγωνιών είναι καλά εδραιωμένοι σε μέρη της Ευρώπης, ειδικά στην Αγγλία και την Ισπανία, και αν και έχουν αναφερθεί μερικά στην Ιταλία, η παρουσία τους στην Πούντα Μαρίνα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.

The birds have reportedly been there for years, a colony living in an abandoned aeronautical complex. They multiplied rapidly during the COVID-19 pandemic and now residents describe scenes that sound like they are from the Hitchcock film “The Birds.” pic.twitter.com/EtouYNPG87 — The Associated Press (@AP) May 12, 2026

Το πώς εγκαταστάθηκαν στην Πούντα Μαρίνα παραμένει μυστήριο – αν και υπάρχουν αναφορές ότι τα έφερε ως κατοικίδια ένας κάτοικος πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

«Άκουσα ότι ένα αρσενικό παγώνι, που έμεινε μόνο του μετά το θάνατο του θηλυκού, συνάντησε ένα άλλο θηλυκό στα παλιά στρατιωτικά στρατόπεδα – ζευγάρωσαν και όλα ξεκίνησαν από εκεί», είπε η Ιλάρια Σανσαβίνι, ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος. Είπε ότι ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια των πουλιών. «Αυτή είναι η εποχή του έρωτά τους και πρέπει να τα αφήσουμε ήσυχα».

Για πολύ καιρό, τα παγώνια ζούσαν στο απέραντο πευκοδάσος πίσω από την πόλη. Αλλά μετά ήρθε ο Covid το 2020, και για μήνες τα παγώνια περιπλανιόνταν ελεύθερα ενώ οι άνθρωποι ήταν σε καραντίνα. Οι σποραδικοί άνθρωποι που συναντούσαν τους έδιναν τροφή, παρακινώντας τα να επιστρέφουν.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό τους στην Πούντα Μαρίνα, αλλά ο πληθυσμός εκτιμήθηκε σε 10 πουλιά το 2018, σε 40 το 2023 και σε περίπου 120 σήμερα.

Οι λύσεις για τη συνύπαρξη με τα παγώνια

Ο Ροζάριο Μπαλεστριέρι, ορνιθολόγος στο ζωολογικό σταθμό Anton Dohrn με έδρα τη Νάπολη, δήλωσε: «Το πευκοδάσος αποτελεί το προτιμώμενο περιβάλλον διαβίωσης και καταφύγιο φωλιάσματος… αλλά η συμπληρωματική σίτιση που παρέχεται ενεργά από τον τοπικό πληθυσμό έχει ενθαρρύνει τη σταθερή αύξηση του πληθυσμού».

Ενώ οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την πιο έντονη παρουσία των πουλιών αυτή την εποχή του χρόνου, την περίοδο του ζευγαρώματος, μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μια δυσαρεστημένη κάτοικο που μιμείται την κραυγή ζευγαρώματος έχει γίνει viral, προκαλώντας φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης.

Ένας τοπικός αστυνομικός δήλωσε ότι ορισμένες αναφορές που ακολούθησαν – οι οποίες περιγράφουν μια «εισβολή» παγωνιών που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πόλη λόγω πιθανής απειλής για τη δημόσια υγεία – ήταν υπερβολικά διογκωμένες.

Ωστόσο, οι εντάσεις έχουν φέρει το δημοτικό συμβούλιο της Ραβέννας —το οποίο τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να βρει τρόπο διαχείρισης του πληθυσμού των παγώνων στην Πούντα Μαρίνα— μπροστά σε ένα δίλημμα. Μια απόπειρα μετακίνησής τους το 2022 συνάντησε αντίδραση, και στη συνέχεια ζητήθηκε η βοήθεια της Clama, μιας εθελοντικής οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων, με σκοπό την προστασία των παγωνιών και την προώθηση της αρμονίας.

Η Clama έχει εκδώσει φυλλάδια και έχει τοποθετήσει πινακίδες για να ενημερώσει τους κατοίκους και τους τουρίστες σχετικά με τα πουλιά, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα ταΐζουν.

«Αν καταλάβουν ότι είναι πιο εύκολο να έρχονται και να τρώνε ένα σάντουιτς στην πόλη παρά να ψάχνουν για τροφή στο πευκοδάσος, τότε φυσικά θα συνεχίσουν να επιστρέφουν», δήλωσε η Κριστίνα Φρανζόνι, εθελόντρια της Clama, προσθέτοντας ότι σε όσους ταΐζουν τα παγώνια ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα. «Τα ταΐζουν επειδή αγαπούν τα παγώνια, αλλά δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο ενοχλούν τους γείτονες που δεν τα αγαπούν».

«Φύλακες παγωνιών», στους οποίους μπορεί να ζητηθεί να καθαρίσουν περιττώματα από τους δρόμους, τα σπίτια ή τους τροχούς των αυτοκινήτων, έχουν προσληφθεί για να εκτονώσουν τις εντάσεις, ενώ το δημοτικό συμβούλιο σχεδιάζει την πρώτη επίσημη απογραφή παγωνιών.

Άλλες ιταλικές περιφέρειες έχουν προσφερθεί να «υιοθετήσουν» τα πουλιά, αλλά η Φρανζόνι είπε ότι η απομάκρυνσή τους δεν είναι η λύση και θα προκαλούσε «τραύμα». Είπε: «Πρέπει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε με τα ζώα αντί να τα κάνουμε θύματα των επιλογών μας – δεν επέλεξαν να έρθουν εδώ, εμείς τα φέραμε εδώ και γι' αυτό πρέπει να τα σεβόμαστε».

Με πληροφορίες από Guardian