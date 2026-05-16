Μπρίντνεϊ Σπίαρς: Φώναζε και γάβγιζε κατά τη διάρκεια δείπνου σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες

«Αυτή η συνεχής επίθεση σε ό,τι κάνει είναι ακριβώς ό,τι συνέβη πριν από 20 χρόνια» ξέσπασε εκπρόσωπός της

Φωτ. αρχείου / EPA
Νέο ανησυχητικό περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς, φέρεται να σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα συνέβησαν όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετέβη με την παρέα της το βράδυ της Τετάρτης, σε γνωστό εστιατόριο στο Λος Άντζελες.

Γρήγορα όμως, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, άρχισε να προκαλεί αναστάτωση, φωνάζοντας, ενώ κάποιες στιγμές «γάβγιζε». Μάρτυρες περιέγραψαν την ατμόσφαιρα ως χαοτική και «λίγο θλιβερή».

Μάλιστα ένας εκ των πελατών, ανέφερε πως η τραγουδίστρια πέρασε δίπλα από το τραπέζι του κρατώντας ένα μαχαίρι, προκαλώντας του φόβο ότι ίσως κατά λάθος τραυματίσει κάποιον.

Παράλληλα, φέρεται άναψε τσιγάρο μέσα στο εστιατόριο, κοντά στην πόρτα της εξόδου, κάτι που ανάγκασε το προσωπικό να παρέμβει και να ζητήσει από άτομο της παρέας της, να της πει να το σβήσει.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο» λέει ο εκπρόσωπός της

«Αυτό έχει διογκωθεί εντελώς και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Μπρίτνεϊ απολάμβανε ένα ήσυχο δείπνο με την βοηθό και τον σωματοφύλακά της. Απλώς έλεγε την ιστορία για το πώς ο σκύλος της γάβγιζε στους γείτονες», ανέφερε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Μπρίτνεϊ.

«Σε καμία στιγμή δεν έθεσε κανέναν σε κίνδυνο με μαχαίρι. Έκοβε το χάμπουργκερ της στη μέση. Αυτή η συνεχής επίθεση σε ό,τι κάνει είναι ακριβώς ό,τι συνέβη πριν από 20 χρόνια, όταν τα ΜΜΕ προσπάθησαν να την παρουσιάσουν ως κακό άνθρωπο. Αυτό είναι γελοίο και πρέπει να σταματήσει τώρα», συνέχισε.

Τέλος, παρά την αναστάτωση, οι περισσότεροι θαμώνες δεν κατάλαβαν καν ότι ήταν η Μπρίτνεϊ μέχρι που έφυγε και μεταφέρθηκε στο σπίτι της από την ασφάλειά της.

 
