Ιταλία: Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς - «Ο δράστης θα λογοδοτήσει», δήλωσε η Μελόνι

Από το περιστατικό έχουν τραυματισεί τουλάχιστον επτά άτομα

Επτά άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, το Σάββατο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα πεζών στη Μόντενα, πόλη της βόρειας Ιταλίας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο οδηγός, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, συνελήφθη.

Ο οδηγός φέρεται να προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν περαστικό που αποπειράθηκε να τον σταματήσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια βιτρίνα καταστήματος αφού χτύπησε τους πεζούς σε έναν δρόμο στο κέντρο της πόλης.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση του δράστη.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι Ιταλός υπήκοος, γεννημένος στο Μπέργκαμο, «αλλά με καταγωγή από τον Μαγκρέμπ» και ζει στην επαρχία της Μόντενα.

Η ανακοίνωση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι

«Το περιστατικό που συνέβη σήμερα στη Μόντενα, όπου ένας άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αρκετούς πεζούς και στη συνέχεια φέρεται να μαχαίρωσε έναν περαστικό, είναι εξαιρετικά σοβαρό.

Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Επίσης, ευχαριστώ τους πολίτες που παρενέβησαν με θάρρος για να σταματήσουν τον δράστη, καθώς και τις αρχές επιβολής του νόμου για την αντίδρασή τους.

Έχω μιλήσει με τον δήμαρχο και παραμένω σε συνεχή επαφή με τις αρχές για να παρακολουθώ την εξέλιξη της κατάστασης. Είμαι βέβαιη ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει πλήρως για τις πράξεις του.

Με πληροφορίες από Guardian και BBC 

