Νέα επίθεση καρχαρία σε λουόμενο στην Αυστραλία

Ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση μεγάλου λευκού καρχαρία μήκους περίπου 4 μέτρων στη Δυτική Αυστραλία.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, στην περιοχή Horseshoe Reef, βορειοδυτικά του δημοφιλούς νησιού Rottnest, κοντά στην πόλη Περθ.

Εναέρια πλάνα έδειξαν τον άνδρα να μεταφέρεται εσπευσμένα με σκάφος στην ακτή, όπου διασώστες και αστυνομικοί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ στην προβλήτα του Geordie Bay, σύμφωνα με το ABC.

There has been a fatal shark attack off Rottnest Island, a popular holiday hotspot. Desperate efforts to save a 38-year-old unfolded in front of holidaymakers with a four-metre great white, thought to be responsible. pic.twitter.com/Zz3nvNFrRM — 10 News Perth (@10NewsPER) May 16, 2026

«Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το Τμήμα Πρωτογενούς Βιομηχανίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της πολιτείας ανέφερε στο AFP ότι έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από μεγάλο λευκό καρχαρία.

Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να επιδείξει «αυξημένη προσοχή» στα νερά της περιοχής.

Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό από επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία από τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όταν ένας σέρφερ είχε δεχθεί επίθεση σε απομονωμένη παραλία.

Από το 1791, όταν άρχισαν να καταγράφονται σχετικά στοιχεία, έχουν σημειωθεί σχεδόν 1.300 επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία, εκ των οποίων περισσότερες από 260 ήταν θανατηφόρες.

Νωρίτερα φέτος, τον Ιανουάριο, καταγράφηκαν τέσσερις επιθέσεις καρχαριών μέσα σε δύο ημέρες στις ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο 12χρονος Nico Antic, ο οποίος πήδηξε από βράχο στο λιμάνι του Σίδνεϊ και δέχθηκε επίθεση από καρχαρία που θεωρείται ότι ήταν ταυροκαρχαρίας.

Με πληροφορίες από BBC