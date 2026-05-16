«Είναι αυτονόητο»: Η Ταϊβάν επιμένει στην ανεξαρτησία της και απαντά στον Τραμπ

Η Ταϊβάν επέμεινε ότι αποτελεί ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μετά από διήμερη σύνοδο στο Πεκίνο, όπου ανέφερε ότι «δεν έδωσε καμία δέσμευση προς καμία κατεύθυνση» σχετικά με το νησί της Ταϊβάν , το οποίο η Κίνα θεωρεί μέρος της επικράτειάς της και δεν αποκλείει ακόμη και τη χρήση βίας για την επανένωσή του.

Μετά τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σύντομα θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει πακέτο πώλησης όπλων ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν.

Η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει τις ΗΠΑ να παρέχουν στην Ταϊβάν μέσα αυτοάμυνας, ωστόσο η Ουάσινγκτον προσπαθεί διαχρονικά να διατηρεί ισορροπίες στις σχέσεις της τόσο με την Ταϊπέι όσο και με το Πεκίνο.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η χώρα δεν χρειάζεται να κηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της, καθώς ήδη θεωρεί τον εαυτό της κυρίαρχο κράτος.

Το Σάββατο, η εκπρόσωπος της προεδρίας, Κάρεν Κούο, επανέλαβε ότι είναι «αυτονόητο» πως η Ταϊβάν είναι «μια κυρίαρχη, ανεξάρτητη και δημοκρατική χώρα».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ταϊβάν παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος στις σχέσεις με την Κίνα, χωρίς ούτε να ανακηρύσσει επίσημα ανεξαρτησία ούτε να προχωρά σε ένωση με το Πεκίνο.

Τραμπ για Ταϊβάν: «Δεν επιδιώκω να υπάρξει ανεξαρτησία»

Η πάγια θέση της Ουάσινγκτον είναι ότι δεν υποστηρίζει επίσημα την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ενώ οι σχέσεις της με το Πεκίνο βασίζονται στην αποδοχή ότι υπάρχει μία μόνο κινεζική κυβέρνηση.

Σε συνέντευξή του στο Fox News μετά τις επαφές με τον Σι, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί σύγκρουση με την Κίνα.

«Δεν επιδιώκω να υπάρξει ανεξαρτησία. Ξέρετε, υποτίθεται ότι θα πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν θέλω κάτι τέτοιο. Θέλω να πέσουν οι τόνοι. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», ξεκαθάρισε.

Κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι με τον Σι συζήτησαν «πολύ» το θέμα της Ταϊβάν, αλλά απέφυγε να απαντήσει αν οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονταν στρατιωτικά το νησί.