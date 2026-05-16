Ηνωμένο Βασίλειο: Ο Άντι Μπέρναμ θέλει να αναλάβει πρωθυπουργός άμεσα και έχει τη στήριξη των Εργατικών

Ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να διεκδικήσει την πρωθυπουργία της Βρετανίας εγκαίρως ώστε να απευθυνθεί στο φθινοπωρινό συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, σύμφωνα με υποστηρικτές του.

Ο δήμαρχος της κομητείας Greater Manchester ξεπέρασε την πρώτη δοκιμασία για να γίνει υποψήφιος στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Makerfield την Παρασκευή, όταν το ανώτατο κομματικό όργανο των Εργατικών τού έδωσε άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την έδρα.

Αν επιβεβαιωθεί ως η επιλογή των Εργατικών, θα χρειαστεί να κερδίσει μια δύσκολη εκλογική μάχη στη συγκεκριμένη κομητεία στα μέσα ή τα τέλη Ιουνίου. Η στήριξη προς το Reform UK αυξήθηκε σημαντικά στην περιοχή στις πρόσφατες τοπικές εκλογές.

Με τις επαναληπτικές εκλογές να θεωρείται πιθανό ότι θα διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου, ορισμένοι υποστηρικτές του Μπέρναμ πιστεύουν πως υπάρχει δρόμος ώστε να γίνει πρωθυπουργός πριν το κοινοβούλιο διακόψει για τη θερινή περίοδο. Ωστόσο, πηγές κοντά στην καμπάνια του αναφέρουν ότι ο ίδιος προτιμά ένα πιο μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα. Η νίκη του σε μια εσωκομματική αναμέτρηση μέσα στο καλοκαίρι θα του χάριζε, όπως είπε ένας υποστηρικτής του, μια «θριαμβευτική επιστροφή στην πατρίδα» και μια «φυσική στιγμή» για μεταβίβαση εξουσίας στο Μάντσεστερ.

Άλλη πηγή κοντά στον Μπέρναμ δήλωσε ότι δεν θέλει να προτρέχει και πως αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται αποκλειστικά στις επαναληπτικές εκλογές.

Η επιστροφή του στο βρετανικό κοινοβούλιο κατέστη δυνατή μετά την παραίτηση του συμμάχου του, Josh Simons, την Πέμπτη, αφού άλλοι πιθανοί διεκδικητές της ηγεσίας απέφυγαν να προκαλέσουν εσωκομματική αναμέτρηση απέναντι στον Κιρ Στάρμερ αυτή την εβδομάδα.

Η αναπληρώτρια αρχηγός των Εργατικών, Lucy Powell, η οποία θα έχει τον πολιτικό συντονισμό της καμπάνιας στις επαναληπτικές εκλογές, δήλωσε στον Guardian ότι περιμένει η αναμέτρηση «να κινητοποιήσει ανθρώπους από όλο το κόμμα και θα δώσουμε τα πάντα».

«Αν είναι ο υποψήφιός μας, η ιστορία του Άντι, η προσωπική του διαδρομή και η σύνδεσή του με την περιοχή θα βρίσκονται στο επίκεντρο», είπε. «Είναι ακριβώς ο τύπος πολιτικού που κρατά μια έδρα σαν αυτή ανταγωνιστική για εμάς».

Περιέγραψε επίσης τις εκλογές ως «μια ευθεία μάχη ανάμεσα σε εμάς και το Reform» και ως ακριβώς το είδος περιφέρειας - «μια κοινότητα που κάποτε είχε μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τον εαυτό της απ’ ό,τι σήμερα» - όπου οι πολίτες αισθάνονται ότι η παραδοσιακή πολιτική δεν τους ακούει πλέον. «Γι’ αυτό κάποιος σαν τον Άντι είναι τόσο δημοφιλής σε μια περιοχή όπως το Makerfield», σημείωσε.

Ο Στάρμερ πάντως ενδέχεται να αντισταθεί στην προσπάθεια αντικατάστασής του στην Ντάουνινγκ Στριτ, παρότι φέρεται να έχει άρει τις προηγούμενες αντιρρήσεις του σχετικά με την επιστροφή του Μπέρναμ στο κοινοβούλιο, έπειτα από μια καταστροφική εβδομάδα κατά την οποία περισσότεροι από 80 βουλευτές των Εργατικών ζήτησαν την αποχώρησή του.

Οι Times μετέδωσαν ότι ο Στάρμερ αναμένεται να εγκρίνει αύξηση 18 δισεκατομμυρίων λιρών στις αμυντικές δαπάνες ήδη από την επόμενη εβδομάδα, καθώς δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση.

Ο Steve Reed, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Στάρμερ στο υπουργικό συμβούλιο, παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι ο πρωθυπουργός είναι αντιδημοφιλής, αλλά επέμεινε ότι οι Εργατικοί δεν πρέπει να επαναλάβουν το μοτίβο συνεχών αλλαγών ηγεσίας που κατέστρεψε τους Συντηρητικούς.

Ο Wes Streeting, που παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα από υπουργός Υγείας χωρίς όμως να αμφισβητήσει ανοιχτά τον Στάρμερ, στήριξε δημόσια την υποψηφιότητα Μπέρναμ.

«Χρειαζόμαστε τους καλύτερους παίκτες μας στο γήπεδο», δήλωσε. «Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Άντι Μπέρναμ είναι ένας από αυτούς».

Παραμένει πάντως πιθανό ο ίδιος ή άλλα στελέχη του υπουργικού συμβουλίου να ζητήσουν πλήρη εσωκομματική εκλογική διαδικασία αντί για μια «στέψη» του Μπέρναμ, αν εκείνος κερδίσει τις επαναληπτικές εκλογές.

Ο Μπέρναμ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να παρουσιάσει το όραμά του για τον λεγόμενο «Manchesterism» - μια πολιτική φιλοσοφία που στοχεύει στο να κάνει τους πολίτες να αισθάνονται ριζωμένοι και ενεργό μέρος των τοπικών τους κοινωνιών - και πώς αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Ανάλυση της εταιρείας Survation, που κοινοποιήθηκε στον Guardian, δείχνει ότι με υποψήφιο τον Μπέρναμ οι Εργατικοί θα επικρατούσαν οριακά του Reform με 45% έναντι 43% στο Makerfield. Με άλλον υποψήφιο των Εργατικών, το ποσοστό θα ήταν 27% έναντι 53% υπέρ του Reform.

Με πληροφορίες από Guardian