ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ: Το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία - Νέα αινιγματική ανάρτηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε μια εικόνα με τη φράση: «Η ηρεμία πριν από την καταιγίδα»

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΑΠΕΙΛΕΣ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Σάββατο (16/05) το Ιράν ότι θα περάσει «πολύ δύσκολη περίοδο» αν δεν υπάξει σύντομα συμφωνία για επίτευξη ειρήνης.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι σίγουρος αν κάτι τέτοιο θα συμβεί σύντομα.

Οι νέες δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν

«Δεν έχω ιδέα. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία.

Ο Τραμπ αργότερα παρέτεινε την εκεχειρία επ’ αόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε μια εικόνα στην πλατφόρμα του «Truth Social» με τη φράση: «Η ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

Η εικόνα, η οποία φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει τον Τραμπ να δείχνει με το δάχτυλο προς την κάμερα, περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία σε ταραγμένα νερά. Σε πολλά από τα σκάφη κυματίζουν ιρανικές σημαίες.

«Κόφτης» Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νωρίτερα την Παρασκευή ο Τραμπ έβαλε όριο 20 ετών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για να προχωρήσει σε συμφωνία και να τερματιστεί η σύγκρουση.

Η συγκεκριμένη δήλωση θεωρείται σημαντική μετατόπιση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει στο παρελθόν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει καμία δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου στο μέλλον.

Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την επιστροφή του από σύνοδο στην Κίνα, ο Τραμπ ανέφερε πως «τα 20 χρόνια είναι αρκετά», επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις.

Συνεχίζεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει εξελιχθεί σε ένα επικίνδυνο γεωπολιτικό αδιέξοδο, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να μην δείχνουν σημάδια υποχώρησης.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά περιορίσει τη φυσιολογική εμπορική διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, απαιτώντας τα πλοία να περνούν από τα χωρικά του ύδατα και να πληρώνουν τέλη διέλευσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν με περιορισμούς προς τα ιρανικά λιμάνια, δημιουργώντας μια κατάσταση αμοιβαίου αποκλεισμού.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες αδιέξοδο, χωρίς άμεση διέξοδο και με επιλογές που κυμαίνονται από δύσκολες έως επικίνδυνες.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και ΕΡΤ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Τα 20 χρόνια είναι αρκετά» – Ο Τραμπ θέτει όριο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια αναστολή 20 ετών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ήταν αρκετή για μια συμφωνία, σηματοδοτώντας πιθανή μετατόπιση στη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΕΦΟΡΙΑ

Διεθνή / ABC News: Η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται να συγκροτήσει «Επιτροπή Αλήθειας και Δικαιοσύνης» για την αποζημίωση των συμμάχων του

Οι αποζημιώσεις αφορούν άτομα που δήλωσαν θύματα κυβερνητικής «εργαλειοποίησης» των κρατικών μηχανισμών κατά την διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Τα 20 χρόνια είναι αρκετά» – Ο Τραμπ θέτει όριο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια αναστολή 20 ετών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ήταν αρκετή για μια συμφωνία, σηματοδοτώντας πιθανή μετατόπιση στη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: «Ο πόλεμος στο Ιράν αφορά και την Ευρώπη» εξηγεί πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ

Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν δείχνει την απαραίτητη σοβαρότητα απέναντι ούτε στην Κίνα, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη ρωσοκινεζική συνεργασία και τόνισε ότι οι μεγάλες κρίσεις είναι πλέον αλληλένδετες, κάτι που η Ευρώπη εξακολουθεί να υποτιμά
THE LIFO TEAM
Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να κατεδαφίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Διεθνή / Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να κατεδαφίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Οι κάτοικοι της συνοικίας al-Bustan στην ανατολική Ιερουσαλήμ αναγκάζονται να κατεδαφίσουν τα πατρικά τους σπίτια, καθώς σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές είναι η οικονομικότερη λύση
THE LIFO TEAM
 
 