Ταϊλάνδη: Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο – Τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν, όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με λεωφορείο στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.
Η σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/05), κοντά σε σταθμό της γραμμής του αεροδρομίου στο κέντρο της Μπανγκόκ.
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη
Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που έκαψε το λεωφορείο και γειτονικά οχήματα.
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι όλες οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο συνολικός αριθμός των επιβατών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ