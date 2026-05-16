Ταϊλάνδη: Σύγκρουση τρένου με λεωφορείο – Τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν, όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με λεωφορείο στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Η σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/05), κοντά σε σταθμό της γραμμής του αεροδρομίου στο κέντρο της Μπανγκόκ.

Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που έκαψε το λεωφορείο και γειτονικά οχήματα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι όλες οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο συνολικός αριθμός των επιβατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

