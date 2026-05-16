Eurovision 2026: «Σήμερα ψηφίζετε 6, εάν θέλετε να δείτε τον Παρθενώνα» - Η νέα ανάρτηση Akyla

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 πλησιάζει και ο Akylas μαζί με την ελληνική αποστολή ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή με το «Ferto», το τραγούδι που έχει ήδη γίνει viral στα social media και θεωρείται ένα από τα φαβορί του μουσικού διαγωνισμού.

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό, ο Akylas ανέβασε βίντεο στα social media καλώντας το κοινό να στηρίξει την ελληνική συμμετοχή ψηφίζοντας τον αριθμό «6», δηλαδή τη σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό.

Φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, ο τραγουδιστής απευθύνεται με χιούμορ στους διαδικτυακούς του ακόλουθους και προσπαθεί να τους πείσει να ψηφίσουν υπέρ της Ελλάδας.

«Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίστε "Ferto", ψηφίστε "6". Ferto, Ferto mou, Ferto mou, Ferto. Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσεις 6 αν θες να δεις τον Παρθενώνα, αν θες μουσακά, σουβλάκι, ούζο, όμορφες ηλιόλουστες παραλίες, πάμε στην Ελλάδα. Ferto mou», λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε.

O μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα προβληθεί ζωντανά απόψε στις 10μμ από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Ο Akylas θα εμφανιστεί στην 6η θέση, ενώ η Κύπρος με την Antigoni στην 21η.