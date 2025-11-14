ΔΙΕΘΝΗ
Κάνιε Γουέστ: Γιατί κινδυνεύει με άμεση σύλληψη στη Βραζιλία;

Ο Αμερικανός ράπερ αναμένεται να βρεθεί στο Σάο Πάολο τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει προγραμματιστεί συναυλία του στις 29 Νοεμβρίου

Φωτογραφία: EPA
Ο Κάνιε «Ye» Γουέστ αναμένεται να βρεθεί στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας στο τέλος του μήνα, όπου κινδυνεύει με άμεση σύλληψη.

Σύμφωνα με το Metropoles, η Εισαγγελία της πολιτείας του Σάο Πάολο φέρεται να έχει διατάξει τη σύλληψη του Αμερικανού ράπερ εάν προβεί σε οποιαδήποτε φιλοναζιστική δήλωση, «δικαιολογήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ναζισμό» επί σκηνής ή ερμηνεύσει το αμφιλεγόμενο τραγούδι του Heil Hitler κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου.

«Κανένας που προωθεί τον ναζισμό δεν θα παίξει ή θα τραγουδήσει λέξη σε δημόσιο χώρο που ανήκει στον Δήμο», δήλωσε ο δήμαρχος του Σάο Πάολο, Ρικάρντο Νούνες. «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να είμαστε βέβαιοι ότι κανείς που προωθεί τον ναζισμό δεν θα έχει καμία δραστηριότητα στην πόλη του Σάο Πάολο».

Οι διοργανωτές της συναυλίας επίσης κινδυνεύουν με σύλληψη εάν ο Κάνιε Γουεστ ξεπεράσει τα όρια.

Αυτό βέβαια εφόσον η συναυλία πραγματοποιηθεί, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο χώρος. Η εκδήλωση είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει στην πίστα του Interlagos, όμως ο συγκεκριμένος χώρος αποσύρθηκε λόγω των εκτεταμένων και καταγεγραμμένων αντισημιτικών δηλώσεων του Ye.

Ο ράπερ έχει ήδη αποκλειστεί στο παρελθόν από το X και το Instagram για ρητορική μίσους. Έχει δηλώσει δημόσια ότι «είναι Ναζί» και έχει κάνει πολυάριθμες αντισημιτικές τοποθετήσεις επί χρόνια.

Μόνο φέτος, δημοσίευσε μία σειρά σοκαριστικών αντισημιτικών μηνυμάτων, περιλαμβάνοντας φράσεις όπως «Αγαπώ τον Χίτλερ» και «Είμαι Ναζί». Δέχτηκε επίσης έντονη κριτική επειδή πουλούσε ένα λευκό μπλουζάκι με μια μεγάλη σβάστικα στο στήθος - προϊόν που στην ιστοσελίδα του εμφανιζόταν με την κωδική ονομασία “HH-01”, αναφορά στο σύνθημα «Heil Hitler».

Μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας που σχετιζόταν με την Κου Κλουξ Κλαν, ο Γουέστ αποβλήθηκε από το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε και στη συνέχεια απαγορεύτηκε η είσοδός του στην Αυστραλία.

Ο ίδιος φαίνεται να προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να αφήσει όλα αυτά πίσω του. Πρόσφατα συναντήθηκε με τον γνωστό ραβίνο της Νέας Υόρκης Γιοσιαχού Γιόσεφ Πίντο, προκειμένου να «αναλάβει την ευθύνη» για το κακό που έχει προκαλέσει.

Ο Κάνιε Γουέστ εξέφρασε μεταμέλεια και υποστήριξε ότι η διπολική διαταραχή - διάγνωση που κατά καιρούς έχει αμφισβητήσει - τον έκανε να επιτεθεί στην εβραϊκή κοινότητα.

«Αντιμετώπιζα διάφορα ζητήματα που σχετίζονταν με τη διπολική διαταραχή, κι έτσι οι σκέψεις που είχα με οδηγούσαν σε ακραίες πράξεις, όπου ξεχνούσα την ασφάλεια των ανθρώπων γύρω μου αλλά και τη δική μου», είπε.

Με πληροφορίες από euronews.com

