Κάνιε Γουέστ: Ζητά συγγνώμη για τα «αντισημιτικά σχόλια» - «Δεν είμαι Ναζί» ισχυρίζεται

Ο ράπερ και μουσικός παραγωγός Κάνιε Γουέστ (Kanye West), πλέον γνωστός ως Ye, ζήτησε δημόσια συγγνώμη τη Δευτέρα για το ιστορικό «απερίσκεπτων» αντισημιτικών δηλώσεών του, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε αδιάγνωστη εγκεφαλική κάκωση και σε σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας.

Σε ολοσέλιδη καταχώριση στην The Wall Street Journal με τίτλο «To Those I’ve Hurt» («Σε όσους έχω πληγώσει»), ο Ye έγραψε μεταξύ άλλων: «Δεν είμαι ναζί ούτε αντισημίτης. Αγαπώ τους Εβραίους».

Τα τελευταία χρόνια, ο Κάνιε Γουέστ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με σειρά αντισημιτικών και ρατσιστικών τοποθετήσεων. Τον Φεβρουάριο, σε αναρτήσεις του στο X, είχε δηλώσει ότι είναι ναζί και είχε εκφράσει θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ye fka Kanye West, issued an apology in The Wall Street Journal



“I am not a Nazi or an antisemite. I love Jewish people” pic.twitter.com/oBfTf4Wt5A — YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) January 26, 2026

Κάνιε Γουέστ: Τι αναφέρει στη συγγνώμη του

Στην απολογία που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, αναφέρει: «Μετανιώνω και ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου σε εκείνη την κατάσταση και δεσμεύομαι στην ανάληψη ευθύνης, στη θεραπεία και σε ουσιαστική αλλαγή».

Ο Ye υποστηρίζει ότι ο δεξιός μετωπιαίος λοβός του εγκεφάλου του τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα πριν από 25 χρόνια. «Δεν διαγνώστηκε σωστά μέχρι το 2023», έγραψε, προσθέτοντας ότι «αυτή η ιατρική παράλειψη προκάλεσε σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής μου υγείας και οδήγησε στη διάγνωση διπολικής διαταραχής τύπου 1».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», σημείωσε, λέγοντας ότι απομακρύνθηκε από τον «αληθινό του εαυτό».

«Σε αυτή τη διαλυμένη κατάσταση, στράφηκα στο πιο καταστροφικό σύμβολο που μπορούσα να βρω -τη σβάστικα- και έφτασα ακόμη και να πουλήσω μπλουζάκια με αυτό», έγραψε, αναφερόμενος στο σύμβολο που συνδέεται με τη ναζιστική Γερμανία.

Ο Ye ανέφερε ότι στις αρχές του 2025 βίωσε «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο με ψυχωτικά, παρανοϊκά και παρορμητικά χαρακτηριστικά». Όπως γράφει, «έπιασα πάτο» πριν από μερικούς μήνες και, έπειτα από παρότρυνση της συζύγου του, Μπιάνκα Σένσορι, αναζήτησε βοήθεια.

Υποστηρίζει ότι βρήκε «μια νέα ισορροπία» μέσω συνδυασμού φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπείας, άσκησης και «καθαρού τρόπου ζωής».

«Δεν ζητώ συμπόνια, αν και ελπίζω να κερδίσω στη συγχώρεσή σας», έγραψε ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ την Παρασκευή. «Ζητώ απλώς υπομονή και κατανόηση, καθώς προσπαθώ να βρω ξανά τον δρόμο μου».

Το 2023, ο Σύνδεσμος κατά της Δυσφήμισης (Anti-Defamation League) είχε ανακοινώσει ότι κατέγραψε τουλάχιστον 30 αντισημιτικά περιστατικά σε ολόκληρες τις ΗΠΑ που «αναφέρονταν άμεσα στον Ye». Η οργάνωση δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του NBC News για σχόλιο σχετικά με τη νέα δημόσια συγγνώμη.

Η κατακραυγή για τις δηλώσεις του οδήγησε πολλές εταιρείες και οργανισμούς της βιομηχανίας του θεάματος να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί του, μεταξύ των οποίων και η Adidas, η οποία παλαιότερα διέθετε τα παπούτσια Yeezy με το όνομά του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ye ζητά συγγνώμη. Τον Δεκέμβριο του 2023, σε ανάρτησή του στο Instagram γραμμένη στα εβραϊκά, είχε δηλώσει: «Δεν ήταν πρόθεσή μου να προσβάλω ή να μειώσω κανέναν και λυπάμαι βαθιά για κάθε πόνο που προκάλεσα».

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, στον αντισημιτικό του παροξυσμό στο X τον Φεβρουάριο, είχε γράψει: «Δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσω συγγνώμη για τα εβραϊκά μου σχόλια».

Με πληροφορίες από NBC News