Τραμπ για Ταϊβάν: «Θέλω να πέσουν οι τόνοι. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα.

«Δεν επιδιώκω να δω κάποιον να γίνεται ανεξάρτητος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News την Παρασκευή, στο τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής που είχε στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Lai Ching-te, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Ταϊβάν δεν χρειάζεται να κηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της, καθώς θεωρεί ήδη τον εαυτό της κυρίαρχο κράτος.

Οι ΗΠΑ στηρίζουν εδώ και χρόνια την Ταϊβάν και δεσμεύονται βάσει νόμου να της παρέχουν μέσα αυτοάμυνας. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον προσπαθεί διαχρονικά να ισορροπήσει αυτή τη σχέση με τη διατήρηση διπλωματικών δεσμών με την Κίνα.

WATCH: President Trump tells @BretBaier that he is signaling a "neutral" stance on Taiwan security following high-stakes meetings with President Xi, emphasizing his desire to avoid military conflict.



Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν έχει δεσμευτεί προς καμία κατεύθυνση» σχετικά με το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί μέρος της κινεζικής επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο προσάρτησης ακόμη και με τη χρήση βίας.

Η πάγια θέση της Ουάσινγκτον είναι ότι δεν στηρίζει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ενώ οι σχέσεις με το Πεκίνο βασίζονται στην αποδοχή της αρχής ότι υπάρχει μία μόνο κινεζική κυβέρνηση.

Το Πεκίνο έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για τον πρόεδρο της Ταϊβάν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «ταραχοποιό» και «καταστροφέα της ειρήνης στα Στενά».

Πολλοί κάτοικοι της Ταϊβάν θεωρούν πως ανήκουν σε ξεχωριστό έθνος, αν και η πλειονότητα προτιμά τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, στο οποίο η Ταϊβάν ούτε ανακηρύσσει επίσημα ανεξαρτησία ούτε ενώνεται με την Κίνα.

«Θέλω να πέσουν οι τόνοι. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα»

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει.

«Ξέρετε, υποτίθεται ότι πρέπει να ταξιδέψουμε 9.500 μίλια για να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω να πέσουν οι τόνοι. Θέλω να ηρεμήσει η Κίνα», είπε.

Κατά την πτήση επιστροφής προς την Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι με τον Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν «πολύ» το ζήτημα της Ταϊβάν, αλλά αρνήθηκε να πει αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά το νησί.

Όπως είπε, ο Κινέζος πρόεδρος «δεν θέλει να δει κίνημα ανεξαρτησίας» στην Ταϊβάν.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ», φέρεται να προειδοποίησε ο Σι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι «αν γίνει λάθος χειρισμός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συγκρουστούν ή ακόμη και να έρθουν σε πόλεμο».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μια σύγκρουση με την Κίνα για την Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το νομίζω. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Σι δεν θέλει πόλεμο».

Η Κίνα έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή και δοκιμάζοντας τις ισορροπίες που προσπαθεί να διατηρήσει η Ουάσινγκτον.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πακέτο εξοπλισμών ύψους 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν, που περιλαμβάνει προηγμένους εκτοξευτές ρουκετών και διάφορους πυραύλους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα αποφασίσει αν η συμφωνία θα προχωρήσει, προσθέτοντας ότι το θέμα συζητήθηκε «εκτενώς» με τον Σι.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επικοινωνήσει απευθείας με την ηγεσία της Ταϊβάν, λέγοντας: «Θα πω ότι πρέπει να μιλήσω με το πρόσωπο που αυτή τη στιγμή διοικεί την Ταϊβάν».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, παρότι διατηρούν στενές ανεπίσημες σχέσεις. Παραδοσιακά, οι Αμερικανοί πρόεδροι αποφεύγουν την απευθείας επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ταϊβάν, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ένταση με το Πεκίνο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Chen Ming-chi, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ταϊπέι θα χρειαστεί να αποσαφηνίσει το ακριβές νόημα των δηλώσεων του Τραμπ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς την Ταϊβάν προβλέπονται από την αμερικανική νομοθεσία.

«Οι πωλήσεις όπλων ΗΠΑ–Ταϊβάν αποτελούν διαχρονικά θεμέλιο της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», ανέφερε.

Με πληροφορίες από BBC