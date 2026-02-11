Ο Kanye West ανακοίνωσε συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια

Ο Kanye West, γνωστός πλέον ως Ye, επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά τη δημόσια συγγνώμη του για σειρά αντισημιτικών σχολίων που έκανε και είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Ο 48χρονος ράπερ θα εμφανιστεί στις 6 Ιουνίου στο στάδιο Gelredome της ομάδας Vitesse Arnhem, στην ολλανδική πόλη Άρνεμ. Θα ακολουθήσει δεύτερη συναυλία στις 18 Ιουλίου στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας.

Οι διοργανωτές προωθούν τις εμφανίσεις ως τις πρώτες ευρωπαϊκές συναυλίες του Ye εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Independent, ο Ye είχε βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2015 ως headliner του Glastonbury Festival, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως «Power», «Stronger» και «Black Skinhead». Η εμφάνισή του τότε είχε διακοπεί προσωρινά από εισβολή θεατή στη σκηνή, ενώ περιλάμβανε και μια συντομευμένη εκδοχή του «Bohemian Rhapsody» των Queen.

Το 2020, ο Ye είχε επίσης βρεθεί στο Παρίσι, όπου παρουσίασε το Sunday Service Collective στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

Kanye West: Η συγγνώμη για τα αντισημιτικά σχόλια - «Αγαπώ τους Εβραίους» ισχυρίζεται

Η επιστροφή του στην Ευρώπη αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, τόσο για τη μουσική του όσο και για τη δημόσια εικόνα του, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

Σε ολοσέλιδη καταχώριση στην The Wall Street Journal με τίτλο «To Those I’ve Hurt» («Σε όσους έχω πληγώσει»), ο Ye έγραψε μεταξύ άλλων: «Δεν είμαι ναζί ούτε αντισημίτης. Αγαπώ τους Εβραίους» και πως: «Μετανιώνω και ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου σε εκείνη την κατάσταση και δεσμεύομαι στην ανάληψη ευθύνης, στη θεραπεία και σε ουσιαστική αλλαγή».

Ο Ye υποστηρίζει ότι ο δεξιός μετωπιαίος λοβός του εγκεφάλου του τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα πριν από 25 χρόνια. «Δεν διαγνώστηκε σωστά μέχρι το 2023», έγραψε, προσθέτοντας ότι «αυτή η ιατρική παράλειψη προκάλεσε σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής μου υγείας και οδήγησε στη διάγνωση διπολικής διαταραχής τύπου 1».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», σημείωσε, λέγοντας ότι απομακρύνθηκε από τον «αληθινό του εαυτό».

«Σε αυτή τη διαλυμένη κατάσταση, στράφηκα στο πιο καταστροφικό σύμβολο που μπορούσα να βρω -τη σβάστικα- και έφτασα ακόμη και να πουλήσω μπλουζάκια με αυτό», έγραψε, αναφερόμενος στο σύμβολο που συνδέεται με τη ναζιστική Γερμανία.

Ο Ye ανέφερε ότι στις αρχές του 2025 βίωσε «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο με ψυχωτικά, παρανοϊκά και παρορμητικά χαρακτηριστικά». Όπως γράφει, «έπιασα πάτο» πριν από μερικούς μήνες και, έπειτα από παρότρυνση της συζύγου του, Μπιάνκα Σένσορι, αναζήτησε βοήθεια.

Υποστηρίζει ότι βρήκε «μια νέα ισορροπία» μέσω συνδυασμού φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπείας, άσκησης και «καθαρού τρόπου ζωής».

«Δεν ζητώ συμπόνια, αν και ελπίζω να κερδίσω στη συγχώρεσή σας», έγραψε ο Κάνιε Γουέστ. «Ζητώ απλώς υπομονή και κατανόηση, καθώς προσπαθώ να βρω ξανά τον δρόμο μου».

Το 2023, ο Σύνδεσμος κατά της Δυσφήμισης (Anti-Defamation League) είχε ανακοινώσει ότι κατέγραψε τουλάχιστον 30 αντισημιτικά περιστατικά σε ολόκληρες τις ΗΠΑ που «αναφέρονταν άμεσα στον Ye».

Η κατακραυγή για τις δηλώσεις του οδήγησε πολλές εταιρείες και οργανισμούς της βιομηχανίας του θεάματος να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί του, μεταξύ των οποίων και η Adidas, η οποία παλαιότερα διέθετε τα παπούτσια Yeezy με το όνομά του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ye ζητά συγγνώμη. Τον Δεκέμβριο του 2023, σε ανάρτησή του στο Instagram γραμμένη στα εβραϊκά, είχε δηλώσει: «Δεν ήταν πρόθεσή μου να προσβάλω ή να μειώσω κανέναν και λυπάμαι βαθιά για κάθε πόνο που προκάλεσα».

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, στον αντισημιτικό του παροξυσμό στο X τον Φεβρουάριο, είχε γράψει: «Δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσω συγγνώμη για τα εβραϊκά μου σχόλια».

Με πληροφορίες από Independent



