Ρεκόρ χιονόπτωσης από τις σφοδρές χιονοθύελλες κατέγραψαν ορισμένες περιοχές της βορειοανατολικής Κίνας.

Τα νούμερα που σημειώθηκαν εγείρουν ανησυχίες για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των σπιτιών σε μια περιοχή που επλήγη από διακοπές ρεύματος νωρίτερα φέτος.

Στην πρωτεύουσα Shenyang, στην επαρχία Liaoning, η μέση χιονόπτωση έφτασε τα 51 εκατοστά.

Πρόκειται για την υψηλότερη καταγεγραμμένη χιονόπτωση από το 1905, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Xinhua.

Στη γειτονική Μογγολία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 5.600 επλήγησαν μετά από μια σφοδρή χιονοθύελλα.

Μετεωρολόγοι στην πόλη Tongliao της Μογγολίας είπαν στην κρατική εφημερίδα Global Times ότι η χιονοθύελλα ήταν ένα εξαιρετικά τυχαίο και ξαφνικό ακραίο καιρικό γεγονός.

Συνολικά 27 κόκκινες ειδοποιήσεις εκδόθηκαν σε όλη την εσωτερική Μογγολία και τη βορειοανατολική Κίνα ενώ για τις χιονοθύελλες εκδόθηκε red alert.

Το κύμα ψύχους, που ξεκίνησε την Κυριακή, προκάλεσε κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον 14 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της βορειοανατολικής Κίνας.

Στη Liaoning, η κυκλοφορία των οχημάτων επηρεάστηκε σοβαρά από τη σφοδρή κακοκαιρία, με τους περισσότερους σταθμούς διοδίων ταχείας κυκλοφορίας να παραμένουν κλειστοί από την Τρίτη.

Οι σταθμοί τρένων και λεωφορείων παρέμειναν επίσης κλειστοί, εκτός από εκείνους στις πόλεις Dalian και Dandong.

Οι αρχές δήλωσαν ότι εντείνουν τις προσπάθειες για να κρατήσουν τα σπίτια ζεστά αυξάνοντας τις εισαγωγές άνθρακα και μεγιστοποιώντας την ικανότητα παραγωγής ενέργειας.

Προέτρεψαν επίσης τις αγορές και τα παντοπωλεία να αυξήσουν τις προμήθειες τροφίμων και να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Η βορειοανατολική περιοχή της Κίνας ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις διακοπές ρεύματος τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, με το αυξανόμενο κόστος να συμβάλλει στην έλλειψη άνθρακα, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, αν και η κρίση ρεύματος έχει ομαλοποιηθεί, η State Grid Corp της Κίνας είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για ενδεχόμενα ζητήματα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας, αν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ έχει δεσμευτεί ότι η χώρα του θα φτάσει στο μέγιστο των εκπομπών άνθρακα εντός εννέα ετών.

#ShenyangPeople Shenyang people from all walks of life work together to fight the biggest winter blizzard since 1905. According to the local meteorological authority, as of 8:00 am on Nov. 9, the average snowfall reached 51 mm and the average snow depth 34.1 cm. pic.twitter.com/k5xw6ng2Oa