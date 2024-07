Κίνα: Κατέρρευσε τμήμα γέφυρας από τις σφοδρές βροχοπτώσεις - 11 νεκροί

Μία γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο της Κίνας κατέρρευσε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα έντεκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η γέφυρα, που βρίσκεται πάνω από ποτάμι, κατέρρευσε γύρω στις 20.40 (τοπική ώρα χθες, 15.40 ώρα Ελλάδας χθες) στο Σανγκλούο, εξαιτίας των βροχοπτώσεων και των πλημμυρών, με αποτέλεσμα κάποια οχήματα να πέσουν στο ποτάμι.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι έως σήμερα το πρωί στις 10.00 (τοπική ώρα) πέντε αυτοκίνητα είχαν πέσει στο ποτάμι και 30 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα.

❗️🌊🇨🇳 - In Shangluo, China, severe floods and landslides caused by heavy rainfall have led to widespread destruction, including the collapse of a bridge that resulted in the death of eleven people.



The city experienced flash floods and mudslides, which damaged homes, roads,… pic.twitter.com/fVO4LeImVz