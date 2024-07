Κίνα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από τη φωτιά στο εμπορικό κέντρο - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Για έξι νεκρούς από τη φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην Κίνα, κάνει λόγο το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη φωτιά, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στο εμπορικό, προκειμένου να εντοπίσουν άλλα εγκλωβισμένα άτομα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήδη έχουν καταφέρει και έχουν διασώσει 30.

Σε πλάνα που μετέδωσε η κινεζική τηλεόραση και αναρτήθηκαν και στα social media, διακρίνεται η φωτιά και ο πυκνός καπνός που υψώνεται πάνω από το εμπορικό κέντρο αλλά και άνθρωποι που περιμένουν βοήθεια.

A huge fire has broken out at broke out at Jiuding Department Store in Zigong, Sichuan, China...pic.twitter.com/a1xO8WFPOy