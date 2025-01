Κίνα: Εκτέλεσαν τον άνδρα που είχε σκοτώσει με το αυτοκίνητό του 35 ανθρώπους τον Νοέμβριο 

Εκτελέστηκε ο δράστης της επίθεσης με βαν στην πόλη Ζουχάι της Κίνας, περίπου δύο μήνες αφότου είχε πέσει με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος που ασκούνταν.

Η Κίνα προχώρησε σήμερα στην εκτέλεση του δράστη της επίθεσης με αυτοκίνητο που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 35 ανθρώπους τον περασμένο Νοέμβριο στην πόλη Ζουχάι, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Thirty-five people were killed after a man drove a vehicle into a crowd at a sports center in Zhuhai, China, the police said on Tuesday, in a rare case of deadly violence in a country where police surveillance is ubiquitous. https://t.co/fi1Gif9Did pic.twitter.com/P9OIEBKgLp