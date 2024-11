Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος που ασκούνταν σε στάδιο - 35 νεκροί, 43 τραυματίες

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο τύπου βαν έπεσε πάνω πλήθος που ασκούνταν σε ένα στάδιο στην πόλη Ζουχάι της Κίνας, το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Οδηγός του οχήματος ήταν ένας 62χρονος άνδρας, με το επώνυμο Φαν. Το μικρό SUV πέρασε μέσα από την περίφραξη, στο αθλητικό κέντρο της Ζουχάι, χτυπώντας πολλούς πολίτες, ανέφερε η τοπική αστυνομία σε δήλωση.

Συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, είπε η αστυνομία, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κώμα ως αποτέλεσμα αυτοτραυματισμών.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο άνδρας ήταν θυμωμένος μετά τον διακανονισμό του το διαζυγίου του. Λόγω της κατάστασής του, δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στις αρχές.

Βίντεο από το περιστατικό που δημοσιεύτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες έχουν αφαιρεθεί από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ορισμένα πλάνα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δείχνουν πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται στο έδαφος και να τους φροντίζουν νοσοκόμοι και περαστικοί.

#Watch: 35 people have been killed and dozens of others were injured in a car ramming in Zhuhai, south China's Guangdong Province.#China #Zhuhai #chinese #Accident pic.twitter.com/cQIxUoF8aw