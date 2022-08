«Μέγα λάθος οι διακοπές στην Κριμαία»: Βίντεο με «λουόμενους που φεύγουν από παραλία» λόγω εκρήξεων

Η Κριμαία αποτελεί παραδοσιακά προορισμό διακοπών για τους Ρώσους. Κάποιοι τον επέλεξαν ακόμη και φέτος, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μεγάλο λάθος, λέει το Κίεβο.

Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησαν στα social media βίντεο που φέρεται να δείχνουν λουόμενους να εγκαταλείπουν παραλία στην Κριμαία, εν μέσω εκρήξεων που γίνονται εκεί κοντά, ή στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από παραθεριστές.

⚡️Russian helicopters fly over vacationers on the coast of Yevpatoria in occupied Crimea, launching active defense equipment right off the coast. A video from social networks. pic.twitter.com/7AwumXMvBa

Τέτοια πλάνα χρησιμοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, σε ένα «σποτ» που ανάρτησε θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι η Κριμαία είναι η λάθος επιλογή για να κάνουν διακοπές οι Ρώσοι.

«Αν δεν θέλουν δυσάρεστα καυτές καλοκαιρινές διακοπές, συμβουλεύουμε τους πολύτιμους Ρώσους επισκέπτες να μην πηγαίνουν στην ουκρανική Κριμαία», αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε πριν από λίγες ημέρες το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

«Είχατε αρκετές επιλογές αυτό το καλοκαίρι», είναι το μήνυμα στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, στο οποίο εμφανίζονται άλλοι προορισμοί. «Διαλέξατε την Κριμαία, μεγάλο λάθος», συνεχίζει το βίντεο που δείχνει πλάνα με εκρήξεις και τουρίστες να φεύγουν από παραλία. «Ώρα να γυρίσετε σπίτι, η Κριμαία είναι Ουκρανία», καταλήγει το «σποτ».

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.



Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

🎶Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR