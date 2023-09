Κέρι Ουάσινγκτον: Σκέφτηκα την αυτοκτονία, προσπαθούσα να καταστρέψω τον εαυτό μου

Η Κέρι Ουάσινγκτον εξομολογήθηκε ότι σκέφτηκε την αυτοκτονία, την εποχή που έδινε μάχη με τη διατροφική διαταραχή.

«Προσπαθούσα να καταστρέψω τον εαυτό μου», είπε η Κέρι Ουάσινγκτον αναφερόμενη στις αυτοκτονικές σκέψεις. Η ηθοποιός κάνει πολλές αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή στα απομνημονεύματά της, μεταξύ άλλων ότι έχει κάνει άμβλωση, όπως και πως πρόσφατα ανακάλυψε πως ο Ερλ Ουάσινγκτον δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της.

Η ηθοποιός έπασχε από διατροφική διαταραχή την εποχή που σπούδαζε. Η σχέση της με το φαγητό και το σώμα της «είχε γίνει ένας τοξικός κύκλος αυτοτραυματισμού, με "εργαλεία" την ασιτία, την υπερβολική κατανάλωση φαγητού, την εμμονή με το σώμα και την ψυχαναγκαστική γυμναστική», γράφει στο βιβλίο της.

«Μπορούσα να νιώσω ότι η κακοποίηση ήταν ένας τρόπος να βλάψω πραγματικά τον εαυτό μου, σαν να μην ήθελα να υπάρχω. Με τρόμαξε αυτό», δήλωσε στο ABC.

Όταν ρωτήθηκε αν σκεφτόταν την αυτοκτονία, απάντησε: «Ναι ναι… Ήταν μικρές πράξεις προσπάθειας να καταστρέψω τον εαυτό μου».

«Ήμουν καλή στο να αποδίδω τέλεια. Ήμουν εκτός ελέγχου. Μπορούσα να παρτάρω όλη τη νύχτα, να πίνω να καπνίζω και να κάνω σεξ και παρόλα αυτά να έχω καλούς βαθμούς. Ήξερα πώς να το διαχειριστώ», δήλωσε ακόμη, αλλά συμπλήρωσε πως κάτι μέσα της την έκανε να σκεφτεί: «Χρειάζομαι βοήθεια από κάποιον ή κάτι, μεγαλύτερο από εμένα, γιατί έχω πρόβλημα και δεν ξέρω πώς να ζήσω με αυτό».

