Παγκόσμια Ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας: Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο

Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας.

Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι πεθαίνουν από αυτοκτονία κάθε χρόνο σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για κάθε αυτοκτονία που καταμετράται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που επιχειρούν το απονενοημένο διάβημα. Επιπλέον στα συμπεράσματα αναφέρεται πως μια προηγούμενη απόπειρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονία στο γενικό πληθυσμό.

Η αυτοκτονία είναι η τέταρτη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών. Το 77% των αυτοκτονιών παγκοσμίως συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η κατάποση φυτοφαρμάκου, ο απαγχονισμός και τα πυροβόλα όπλα είναι μεταξύ των πιο κοινών μεθόδων αυτοκτονίας παγκοσμίως, αναφέρεται επίσης στα βασικά συμπεράσματα του ΠΟΥ με αφορμή την σημερινή ημέρα.

Οι αυτοκτονίες μπορούν να αποφευχθούν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο πληθυσμού, υποπληθυσμού και ατόμου για την πρόληψη των αυτοκτονιών και των αποπειρών αυτοκτονίας. Το LIVE LIFE, η ομάδα του ΠΟΥ για την πρόληψη των αυτοκτονιών, συνιστά τις ακόλουθες βασικές αποτελεσματικές παρεμβάσεις που βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία:

-περιορισμός της πρόσβασης στα μέσα αυτοκτονίας (π.χ. φυτοφάρμακα, πυροβόλα όπλα, ορισμένα φάρμακα),

-αλληλεπίδραση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την υπεύθυνη αναφορά των αυτοκτονιών,

-προώθηση κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων ζωής στους εφήβους

-έγκαιρος εντοπισμός, αξιολόγηση, διαχείριση και παρακολούθηση οποιουδήποτε επηρεάζεται από αυτοκτονικές συμπεριφορές.

Αυτά πρέπει να συμβαδίζουν με τους ακόλουθους θεμελιώδεις πυλώνες: ανάλυση της κατάστασης, πολυτομεακή συνεργασία, ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη ικανοτήτων, χρηματοδότηση, εποπτεία, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ οι προσπάθειες πρόληψης των αυτοκτονιών απαιτούν συντονισμό και συνεργασία μεταξύ πολλαπλών τομέων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της υγείας και άλλων τομέων όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η γεωργία, οι επιχειρήσεις, η δικαιοσύνη, η νομοθεσία, η άμυνα, η πολιτική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να είναι συνολικές και ολοκληρωμένες, καθώς καμία μεμονωμένη προσέγγιση δεν μπορεί από μόνη της να έχει αντίκτυπο σε ένα ζήτημα τόσο πολύπλοκο όσο η αυτοκτονία.

