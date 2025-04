Κέιτι Πέρι: Δείχνει το εσωτερικό του πυραύλου λίγο πριν την ιστορική αποστολή στο Διάστημα

Πανέτοιμη και ενθουσιασμένη δηλώνει η Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι για το ταξίδι της στο Διάστημα.

Είναι μέλος της πρώτης αμιγώς γυναικείας αποστολής με επικεφαλής τη συγγραφέα και αρραβωνιαστικιά του ιδρυτή της Amazon, Λόρεν Σάντσεζ η οποία επέλεξε προσωπικά τις έξι γυναίκες οι οποίες εκτός της Πέρι είναι η τηλεοπτική παρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ, η ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα Αμάντα Νγκουιέν, η πρώην επιστήμονας πυραυλικής τεχνολογίας Αΐσα Μποου και η σκηνοθέτιδα Κεριάν Φλιν.

Το εξαμελές πλήρωμα θα επιβιβαστεί σήμερα στις 15.00 στον πύραυλο New Shepard για μια πτήση που θα κρατήσει 11 λεπτά ταξιδεύοντας 100 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, ένας προορισμός που ονομάζεται «στα όρια του διαστήματος». Η εκτόξευση θα γίνει στο Launch Site One στο Δυτικό Τέξας, στο πλαίσιο της αποστολής NS-31 του προγράμματος New Shepard της Blue Origin.

Κέιτι Πέρι: «Feather-2» ο προσωπικός της κωδικός για την αποστολή

Λίγες ώρες λοιπόν, πριν την ιστορική πτήση, η διάσημη τραγουδίστρια κοινοποίησε στους εκατομμύρια ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο στο οποίο δείχνει το εσωτερικό του πυραύλου της Blue Origin. Η Πέρι φοράει τη μπλε διαστημική στολή της, στην οποία διακρίνεται το όνομά της με άσπρα γράμματα. Αποκαλύπτει επίσης, ότι ο προσωπικός της κωδικός για την αποστολή είναι το «Feather-2». Φανερά ενθουσιασμένη για την επερχόμενη εμπειρία, δεν διστάζει να τραγουδήσει καθώς παρουσιάζει τη θέση της η οποία έχει το νούμερο δύο.

«Ονειρευόμουν να πάω στο διάστημα εδώ και 15 χρόνια και αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Nιώθω απέραντη τιμή που θα μοιραστώ αυτή την εμπειρία με πέντε ακόμη απίστευτες και εμπνευσμένες γυναίκες, καθώς γινόμαστε το πρώτο στην ιστορία αμιγώς γυναικείο πλήρωμα διαστημικής πτήσης!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Σημειώνεται πως η τελευταία γυναικεία αποστολή έγινε το 1963, όταν η Ρωσίδα κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερεσκόβα (Valentina Tereshkova) ταξίδεψε μόνη της στο διάστημα με το «Vostok 6».